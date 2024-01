Ces vêtements et accessoires à bannir lors d'un voyage en avion

Le maître mot lors d’un voyage en avion est le confort. Les objets métalliques, susceptibles de faire perdre du temps lors des contrôles de sécurité, sont à éviter. Les vêtements courts sont aussi à bannir pour des raisons de sécurité et de bien-être.

Un voyage s’organise en amont du départ et le choix de sa tenue pour prendre l’avion fait partie des questions que l’on doit se poser. Peut-on tout porter pour allier style et confort ? Plusieurs hôtesses de l’air et stewards dévoilent les vêtements à éviter à tout prix lors d’un vol court ou long-courrier.

Les jeans avec ceinture

Le jean avec ceinture, voilà le combo parfait pour ne pas respirer, souffrir de crampes et gonflements lors d’un voyage en avion ! Comme l’a révélé Andrea Fischbach, hôtesse de l’air pour American Airlines, au magazine Who What Wear, les vêtements serrés sont à bannir lors d’un voyage. Hormis les bas de contention, toujours recommandés pour favoriser une bonne circulation sanguine, elle préconise de porter des habits amples, comme les joggings ou les pantalons cargo. Par ailleurs, elle recommande de privilégier les matières fluides et respirantes comme le coton ou la soie. Pour ce qui est de la ceinture, elle risque de vous faire mal au ventre et de vous couper la respiration étant donné que vous êtes assis durant de longues heures, sans parler de la perte de temps engendrée lors des contrôles de sécurité. Tous les objets en métal comme les bijoux, les clous sur les chaussures, les pins et les ceintures sont à éviter.

Les combinaisons

Pour une question d’ordre pratique, les combinaisons ne sont pas recommandées lors d’un vol en avion. Dès que vous irez aux toilettes, vous devrez tout retirer, alors que les toilettes à bord ne sont pas réputées pour leur grand espace. Oubliez le style pour quelques heures, vous aurez tout le temps de bien vous habiller durant votre séjour !

Les jupes, shorts ou vêtements qui ne couvrent pas le corps

Les vêtements courts sont à éviter lors d’un voyage en avion pour plusieurs raisons. Même si c’est l’été, la climatisation et l'envie de dormir risque de vous donner froid et tous les appareils ne mettent pas à disposition des plaids pour vous couvrir. Passer plusieurs heures à frissonner n’est vraiment pas l’idéal. De plus, l’hôtesse de l’air précise qu’en cas de problème, l’utilisation des toboggans d’urgence est obligatoire. Vous avez certainement déjà essayé de glisser en short ou jupe : la peau accroche. Des vêtements couvrants sont donc recommandés pour faciliter la descente et ne pas se faire mal. Dernière raison partagée par Tommy Cimato, steward, sur Tiktok, "avoir la peau collée au siège" lorsqu’il fait chaud dans l’appareil "n’est pas très esthétique". "Si vous portez un pantalon, vous aurez moins de chances d’être en contact avec des germes", ajoute ce dernier.

Les talons et sandales plates

Hormis le manque de confort durant l’attente à l’aéroport et pendant le vol, les talons ne sont pas recommandés pour la même raison que les habits courts : en cas d’utilisation des toboggans d’urgence. "Les talons hauts et les sandales peuvent rendre difficile une évacuation rapide de l'avion. Les talons peuvent aussi endommager les issues de secours ou blesser d'autres personnes s'ils s'envolent d'une manière ou d'une autre", précise Andrea Fischbach.