Comment bien se préparer à prendre le train ou l'avion avec un animal de compagnie

Les chats, les chiens ainsi que les lapins sont autorisés dans tous les trains français (TER, TGV, INOUI, Intercités). Les petits animaux voyagent dans un module de transport adapté (cage ou sac) tandis que les grands chiens doivent être tenus en laisse et muselés. L'animal doit être identifié par une puce électronique et vous devez vous déplacer avec son carnet de santé. N'oubliez pas de glisser vos coordonnées et votre adresse de destination à l'intérieur de la cage afin de pouvoir retrouver plus facilement votre animal en cas de perte !

Depuis 2022, la SNCF a établi un billet spécial avec un tarif unique de 7 € par animal. Néanmoins, ce dernier ne s'applique pas aux chiens d'aveugle ou d'assistance qui voyagent gratuitement avec leur maître.

Si votre voyage en train vous conduit à quitter le territoire, votre chien ou chat doit être vacciné contre la rage, certificat de vaccination à l'appui, et avoir son passeport européen. Pour tous les TGV intra-européens au départ de la France, le tarif est le même, sauf pour les chiens en laisse (20 €).

Selon la durée du trajet, n'hésitez pas à emporter un peu d'eau ainsi qu'un jouet pour que votre animal passe un voyage plus serein. S'il est stressé, un tissu fin, mais opaque posé sur la cage de transport l'apaisera.