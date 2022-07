Est-il légal d'interdire un animal sur une location saisonnière ?

En tant que propriétaire d'un animal de compagnie, vous êtes responsable des dommages causés par ce dernier. Aussi, vous devez vous assurer qu'"aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci". Vous devez ainsi veiller à ce que votre animal n'aboie ou ne miaule pas de manière intensive ou cause du tapage nocturne. En cas de dégâts ou désagréments causés par votre chien ou votre chat dans la location saisonnière, vous êtes passibles d'une amende forfaitaire de 68 euros. Par ailleurs, le propriétaire a la possibilité de vous demander une caution supplémentaire qui vous sera restituée dès lors que vous quittez les lieux si aucun dégât n'a été causé. Libre à vous de prendre les précautions nécessaires pour que votre animal se sente à son aise et de ne pas le laisser seul en journée dans un lieu qu'il ne connaît pas, cela lui évitera du stress et de l'ennui et à vous, la tranquillité d'esprit.