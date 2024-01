Cinq astuces pour gagner de la place dans sa valise

Pensez à préparer toutes vos tenues en amont. N’oubliez pas de combler tous les espaces vides. Pour les produits d’hygiène, privilégiez les savons solides pour économiser de la place (et de l’argent).

À chaque période de vacances, le retour du casse-tête de la valise. L’enjeu principal : rentrer un maximum d’affaires, dans un minimum d’espace. Surtout si vous prenez l’avion pour arriver à destination, où votre valise ne doit pas dépasser un certain poids. Alors pour optimiser au mieux la place dans ses bagages, voici cinq astuces pour en gagner.

Préparer vos tenues avant même de faire votre valise

Cela vous donnera une idée claire de ce que vous devrez emporter, et vous fera gagner du temps une fois sur place. D’autant que vos pantalons peuvent être réutilisés deux voire trois fois, vous n'emporterez que deux à trois bas pour une semaine de vacances.

Ne pliez pas vos vêtements, roulez-les !

C’est une astuce qui va vous faire gagner une place considérable. Au lieu de plier soigneusement vos habits, roulez-les. En plus du gain de place, cette technique évitera aussi les faux plis sur les vêtements que vous ne voulez surtout pas froisser. Pour ce qui est des jeans, vous pouvez les plier en quatre.

Petit plus : pensez à emporter avec vous des tote bag. Pour y ranger vos affaires sales si vous n’avez pas de machine à laver à votre destination, ou tout simplement pour regrouper tous vos éléments, comme tout ce qui est high-tech. Non seulement vous retrouverez tout facilement, et vous éviterez aussi d’emmêler vos fils et autres câbles.

Privilégiez les petits flacons pour vos produits d’hygiène

Même si cela est tentant, n’embarquez pas toute votre salle de bain pour votre voyage ! Voyez ce dont vous pouvez vous passer, et mettez ce dont vous avez absolument besoin dans des contenants plus petits. Les grandes surfaces vendent notamment des petites trousses de voyage avec plusieurs petits flacons pour y verser son gel douche, son shampoing, ses crèmes, etc. Cependant, la meilleure solution reste d’opter pour des cosmétiques solides, beaucoup plus économes en termes de place !

Ne négligez aucun espace vide

Aucun espace n’est à négliger ! Le moindre petit endroit libre dans votre valise doit être comblé, même l’intérieur de vos chaussures pour placer vos chaussettes par exemple. Placez ensuite vos chaussures dans des sacs en toile pour éviter qu'elles salissent le reste de vos affaires. Si vous emportez un chapeau, roulez un vêtement dedans et placez-le au centre de la valise puis répartissez vos autres affaires autour, cela évitera qu'il soit aplati.

Un pilulier pour vos bijoux ?

Ce n’est pas parce que vous emportez une petite valise, que vous n’avez pas le droit d’emporter vos panoplies de bijoux. Mais comment embarquer ses boucles d’oreilles, ses colliers et ses bagues sans les perdre ? Munissez-vous d’un pilulier que vous remplirez de vos joyaux. Pour vos colliers, la meilleure technique pour éviter qu’il ne s’emmêle est de le glisser dans une paille. Fermez ensuite votre fermoir de part et d’autre de la paille et le tour est joué.