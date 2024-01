Cinq boissons à ne jamais commander dans les avions selon les hôtesses de l'air

Les boissons alcoolisées sont à éviter, car elles déshydratent le corps. Plusieurs hôtesses de l’air s’accordent à dire que boire du thé ou du café dans l’avion est vivement déconseillé. Il serait impératif d’éviter les boissons en provenance de l’eau du réservoir de l’avion.

Lorsque le service à bord se présente, nous sommes tous impatients de choisir la boisson chaude ou fraîche comprise avec notre billet. Certains optent pour un thé, un café ou un bon chocolat, tandis que d’autres préfèrent se désaltérer avec un soda, une bière ou encore un verre de vin. Ces boissons figurant parmi les plus prisées par les passagers sont pourtant vivement déconseillées à bord d’un avion. Plusieurs hôtesses de l’air et stewards en expliquent les raisons.

L’eau du robinet : la boisson à éviter absolument

Bien que l’eau du robinet soit potable dans de nombreux appareils, il s’agit de la boisson numéro un à éviter, d’après Anton Radchenko, expert en voyages et fondateur d'AirAdvisor. Comme il l’a révélé auprès de L’Express, boire l’eau de l’avion vous expose à de nombreux risques sanitaires : “Les canalisations à bord sont rarement nettoyées”. L’eau potable peut provenir de n'importe quel point de collecte sur l'itinéraire de l'avion. Il arrive parfois qu’elle soit stockée durant une longue période, ce qui indique que “vous buvez potentiellement de l'eau provenant de canalisations sales.” Pour lui, il n’y a pas de meilleure option que de boire de l’eau en bouteille, soit en l’achetant, soit en demandant au personnel de vous servir un verre issu d’une bouteille d’eau.

Ni thé, ni café

Une recommandation partagée par Cierra Mistt, une hôtesse de l’air qui donne régulièrement des conseils sur Tiktok. La professionnelle explique que les membres de l’équipage ne prennent jamais de boissons chaudes ou froides telles que le café et le thé, issues de l’eau de l’avion, en raison des risques. Selon elle, “il faudrait six à neuf mois pour qu’une analyse d’eau soit effectuée dans l’appareil. Si rien n’est trouvé, le réservoir n’est pas nettoyé”, précise-t-elle. Kat Kamalani, une autre hôtesse de l’air, ajoute sur le réseau social que “les réservoirs sont rarement nettoyés sauf s’ils sont cassés. Une partie est enlevée et nettoyée entre les vols, mais jamais la machine en entier.” En commentaire, une professionnelle de l’aviation a néanmoins attesté que dans sa compagnie, “les réservoirs d’eau sont monitorés et désinfectés régulièrement.”

Les boissons sucrées et alcoolisées

Si l’eau du robinet et les boissons chaudes préparées à partir de l’eau de l’avion sont déconseillées, peut-on boire un soda bien frais ou une boisson alcoolisée ? En réalité, ce n’est pas vraiment recommandé non plus ! Les boissons sucrées sont à éviter, car votre sens du goût est altéré en altitude, de quoi vous encourager à consommer de trop grosses quantités. Quant à l’alcool, un verre dans les airs équivaut à deux au sol, et vous pouvez très rapidement être ivre en raison de la déshydratation. En clair, il n’y a rien de mieux que de boire de l’eau en bouteille ou une boisson sans sucre !