Cinq bonnes raisons de prendre les trains de nuit

Plusieurs nouvelles lignes de trains de nuit ont été inaugurées en 2021. Ce voyage permet d’économiser une nuitée à l’hôtel. Pour les familles, cette option est plus économique que le train ou l’avion en journée.

Jadis, les Français voyageaient beaucoup par le biais des trains de nuit. Après avoir connu un fort développement et son apogée des années 1930 aux années 1970 en Europe, ce service s’est essoufflé, concurrencé notamment par le TGV, l'avion et la voiture. En plus d’importants travaux de rénovation sur les voies, la SNCF a investi dans la réouverture de plusieurs lignes en 2021. Le train de nuit permet de voyager de façon écologique, mais c’est aussi un excellent moyen de faire des économies et de se créer de nouveaux souvenirs.

Le train de nuit permet d’optimiser son temps de trajet

La première raison qui peut vous encourager à opter pour le train de nuit, c’est que vous ne perdez pas votre journée dans les transports ! Lorsque l’on part en vacances, les jours sont comptés, et passer les dix premières heures dans un train, un avion ou une voiture n’est pas vraiment intéressant. En partant en soirée aux alentours de 21 ou 22 heures, les vacances peuvent commencer sans stress dès votre arrivée en gare le lendemain matin, un gain de temps considérable sur le trajet, donc !

Le trajet en train de nuit est un voyage en lui-même

Nous avons tous vu des films dans lesquels les comédiens voyagent en train de nuit et, il faut avouer, que ce moment semble avoir une saveur particulière. S’installer dans sa cabine, prendre son dîner à bord du train, lire un livre, discuter ou bien jouer à un jeu avec les autres passagers… Ce sont des souvenirs précieux dont on se rappellera !

Le compartiment couchettes offre plus d’intimité

Il existe plusieurs façons de voyager en train de nuit. Vous pouvez notamment réserver des voitures-lits avec des cabines comportant de un à trois lits et un lavabo (certains ont même des douches), des voitures avec sièges inclinables, des voitures avec places assises et des voitures-couchettes. Elles comprennent quatre ou six lits par compartiment selon la classe et il est évidemment possible de les privatiser pour plus d’intimité. L’occasion parfaite de passer un moment convivial et insolite en famille ou entre amis !

Voyager en train de nuit est écologique

Le quatrième grand intérêt de choisir le train de nuit est de limiter son empreinte carbone ! Voyager en train correspond à 90 % de CO2 en moins qu’un trajet en avion ou en voiture, une différence majeure lorsqu’on veut se déplacer de façon responsable. En prime, on évite le stress des bouchons, le brouhaha dans les aéroports ou encore l’attente d’un taxi. Vous n’avez qu’à prendre place à bord du train et vous reposer. Un précieux moment pour se rappeler combien la nature est belle, tout en prenant soin d’elle !

Les enfants seront plus calmes

Enfin, le dernier avantage de choisir un train de nuit est de s'assurer du calme ! Les enfants seront fatigués de leur journée et se reposeront lors du voyage, à l'inverse d'un trajet en plein jour durant lequel ils risquent d'être très excités. D'un point de vue économique, une réservation en train de nuit coûtera aussi généralement moins cher qu’un voyage en journée pour une famille. Et pour cause, la plupart des billets sont moins onéreux, sans compter les réductions mises en place pour les enfants.