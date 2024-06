En 2023, les campings ont enregistré 141 millions de nuitées, soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2022. Que vous optiez pour du camping sauvage ou dans un établissement réglementé, il est très important de ne pas choisir son emplacement à la hâte. Entre la vue, l’exposition au soleil ou encore les commodités autour de son terrain, plusieurs critères sont à prendre en compte.

Amateurs d’aventures en plein air, le camping est idéal pour passer du bon temps en nature, loin de l’agitation des grandes villes. Selon la fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA), les campings ont enregistré 141 millions de nuitées en 2023, une hausse de 4,4 % par rapport à 2022 qui était déjà une année record. Le rapport qualité-prix est le principal critère de choix du camping, précise une étude Opinion Way pour la fédération. Certains préfèrent poser leur tente loin des sentiers battus, et là encore, ce ne sont pas les parcs qui manquent : l’Hexagone compte 645 000 espaces naturels d’après l’Insee. Si le campement rime parfois avec improvisation, il vaut mieux tout de même prendre ces cinq critères en compte pour choisir le bon emplacement lors de votre séjour.

Camping sauvage : faut-il vérifier les aires autorisées ?

Seul ou accompagné, le camping sauvage offre de nombreuses libertés. Attention tout de même, puisque cette pratique est encadrée par la loi et doit respecter un ensemble de réglementations locales. "Le camping est librement pratiqué, hors de l’emprise des routes et voies publiques, avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol", précise l’article R111-32 du Code de l’urbanisme. Que ce soit un terrain public ou privé, il est donc obligatoire d’avoir l’accord du propriétaire pour camper. Plusieurs lieux comme les rivages de la mer, les sites inscrits ou protégés, les sites classés ou en instance de classement interdisent strictement le camping sauvage. Pour éviter une amende ou des peines plus lourdes si vous êtes surpris en train de dormir à un endroit non autorisé, les sites des municipalités vous permettent de consulter la liste des espaces disponibles.

Éviter l’entrée du camping

Dans les établissements professionnels, les risques de commettre une infraction sont moindres. L’emplacement de sa tente ou de son mobil-home répond tout de même à quelques règles de base, comme celle d’éviter de se mettre à proximité de l’entrée du camping. Une bonne astuce à connaître si l’on veut profiter d’un peu de tranquillité.

Ne pas s’installer trop près des sanitaires

De la même façon, s’il peut être pratique de ne pas trop marcher pour aller se doucher ou aux toilettes, gare à ne pas s’installer trop près des sanitaires. Et pour cause, vous risquez d’assister aux défilés de clients à proximité de votre emplacement ! Il peut être embêtant de voir passer tous les autres campeurs, surtout si vous êtes venus pour vous reposer.

Connaître l’exposition au soleil de son emplacement de camping

Outre la qualité du sol et les arbres en fleurs qui peuvent attirer moustiques et insectes, l’exposition au soleil peut être un élément capable de gâcher ou d’améliorer votre séjour. Que vous préfériez l’ombre ou la lumière, cet élément est à prendre en compte. Si vous faites du camping sauvage, le mieux est de visiter votre emplacement en amont de votre séjour, alors que si vous vous rendez dans un hébergement professionnel, le service d’accueil devrait pouvoir vous renseigner par téléphone ou e-mail.

Privilégier un emplacement éloigné des activités nocturnes

Lorsque l’on choisit son emplacement pour camper, il faut également veiller aux complexes et activités aux alentours. Certains campings organisent des soirées animées jusqu’au petit matin, il serait donc dommage de ne pas avoir vérifié que vous avez sélectionné une place juste à côté de la salle de fête. Si vous aimez faire du sport au réveil, vous pouvez néanmoins vous mettre à proximité des espaces réservés aux activités sportives.