Cinq sites touristiques considérés comme les pires au monde

Le réseau mondial de consignes à bagages Stasher a établi le classement des quinze pires sites touristiques en 2023. Les avis Google, l’indice de sécurité des touristes, l’accessibilité et les logements avoisinants ont été analysés pour définir cette liste. Les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud contiennent plusieurs sites que les touristes recommandent d’éviter.

Lorsque l’on visite un pays, il est normal de vouloir découvrir de ses propres yeux les sites touristiques dont tout le monde parle. Très populaires, ils sont forcément prisés par les voyageurs du monde entier, ce qui peut rendre parfois l’expérience décevante. Stasher, le réseau mondial de consignes à bagages, a établi le classement des quinze pires sites touristiques de 2023, sur la base des avis Google des voyageurs. La sécurité des lieux, la distance par rapport à un aéroport international ou encore les commentaires des clients des hébergements situés dans un rayon de 1,5 km de ces sites ont également été pris en compte. Voici cinq lieux touristiques qu’il est recommandé d’éviter !

Hollywood Boulevard, en Californie aux États-Unis

Célèbre pour son Walk of Fame, Hollywood Boulevard accueille chaque année pas moins de dix millions de visiteurs. Avec autant de touristes, difficile de voir les plus de 2 700 étoiles aux noms de stars au sol. Ce site touristique situé à Los Angeles décroche ainsi pour la seconde fois la première place du classement, lancé il y a déjà cinq ans. Les touristes considèrent le lieu comme “surcoté”, “sale” et “dangereux”.

Le grand bazar d’Istanbul, en Turquie

Le grand bazar d’Istanbul, aussi appelé le souk, fait partie des lieux mythiques à visiter lorsqu’on se trouve en Turquie, du moins, jusqu’à ce que le classement des pires sites touristiques de 2023 fasse son apparition sur la Toile. Jusqu’à 400 000 personnes déambulent de stand en stand chaque jour. En 2022, il a été visité par près de 40 millions de touristes. Au-delà de la difficulté à faire son shopping, les voyageurs soulignent le manque de sécurité et la présence de trop nombreux produits contrefaits.

Le Taj Mahal, en Inde

Considéré comme l’une des sept merveilles du monde et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Taj Mahal situé à Agra, en Inde, fait partie des plus beaux bâtiments au monde. Ce mausolée de marbre blanc attire chaque année sept millions de visiteurs, mais ce n’est pas pour cette raison qu’il se trouve en troisième position des pires sites touristiques de 2023. Le Taj Mahal est un peu boudé à cause de sa distance d’environ 220 km de l'aéroport international de New Delhi. Les marchands insistants autour du site ont également été cités par les voyageurs de l’an dernier.

La grande muraille de Chine, en Chine

Figurant également dans la liste des sept merveilles du monde, la grande Muraille de Chine fait partie des attractions les plus populaires du pays, attirant chaque année environ dix millions de visiteurs. Arrivé neuvième du classement, ce site est bien trop souvent bondé. Toujours en Chine, la Cité interdite figure aussi à la quinzième et dernière place de cette liste, tandis que Victoria Harbour et l’Ocean Park, à Hong Kong, se trouvent respectivement à la sixième et septième place.

Le parc d’aventures et d’attractions Port Aventura, en Espagne

Il fait partie des sites incontournables lorsque l’on se rend en Espagne, et c’est certainement cette popularité qui lui doit cette douzième place dans le classement. Seulement situé à une heure de route de Barcelone, le parc d’attractions Port Aventura est facile d’accès et les prix n’excèdent pas ceux de Disneyland ou du parc Astérix. Néanmoins, les millions de visiteurs annuels rendent les files d’attentes pour les manèges interminables. Les estimations de Port Aventura pour la fin de l’année 2023 étaient de 5,3 millions de clients. D’après les données récoltées par Stasher, les sondés pointent également du doigt le manque de sécurité du lieu ou encore la qualité des logements disponibles dans un rayon de 1,5 km.