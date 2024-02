Cocorico : ces trois plages françaises sont dans le top 100 des plus belles au monde

Le célèbre guide "Lonely Planet" vient de dévoiler le top 100 des plus belles plages du monde pour l’année 2024. Parmi ce classement, trois plages sont françaises. Trois régions différentes, illustrant la diversité de notre pays.

Eaux turquoise, sables fins et cocotiers... Les 100 plages les plus belles du monde viennent d'être répertoriées, et trois sont françaises ! Pour vous aider à trouver votre prochaine destination de rêve, le célèbre guide "Lonely Planet" vient d’éditer un nouveau classement pour l'année 2024.

Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et du Sud et Océanie... tous les continents possèdent sur leur sol des plages paradisiaques. On retrouve dans ce classement quelques-unes des plages les plus célèbres comme Ipanema à Rio de Janeiro, Sarakiniko et son paysage lunaire sur l’île de Milos en Grèce, Venice Beach à Los Angeles ou l’Anse Source d’Argent aux Seychelles. Mais il ne faut pas aller à des milliers de kilomètres pour trouver de tels endroits. Dans son guide, Lonely Planet met ainsi à l’honneur trois plages françaises.

À la découverte d'Anse Source d'Argent aux Seychelles, l’une des plus belles plages du monde Source : JT 20h WE

Corse, Côte d'Azur et Bretagne

Sans surprise, parmi les trois plus belles plages françaises, on en retrouve une en Corse. Souvent citée comme celle à ne pas manquer sur l'île de beauté, c'est la plage de Palombaggia, à Porto-Vecchio, qui a été retenue. "C’est le paradis corse dont vous rêvez : eaux turquoise et scintillantes, longue étendue de sable bordée de pins et vue splendide sur les îles Cerbicale", décrit le célèbre guide.

Toujours en Méditerranée, les équipes du Lonely Planet ont eu un coup de cœur pour la calanque d’En-Vau à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Une petite plage nichée entre de hautes falaises rocheuses. Plus au nord, c'est la Bretagne qui ferme ce top français, avec la plage des Poulains, à Belle-Île-en-Mer. Située à l’extrémité nord-ouest de l’île, cette grande plage a servi de refuge à l’artiste Sarah Bernhardt qui avait acheté le petit fort militaire qui s’y trouvait pour profiter du paysage.