Combien de litres d'alcool a-t-on le droit de rapporter de l'étranger ?

Les quantités autorisées ne sont pas les mêmes si l’on revient d’un pays de l’UE ou de l’étranger. Hors de la zone UE ainsi que pour l’Outre-Mer français, il est possible de rapporter de l’alcool à partir de 17 ans. Il est conseillé de toujours garder ses tickets d’achats en cas de contrôle.

Lorsque l’on voyage, on apprécie tous de ramener de l’alcool local afin de le faire goûter à son entourage. Certains attendent également d’être au duty free pour faire le stock de spiritueux ou bien d’alcools forts à prix malin. Avant de passer à la caisse, il est important de connaître le nombre de litres que vous êtes autorisés à ramener chez vous. Et pour cause, il varie d’un pays à un autre, notamment si vous vous trouvez en zone européenne ou non.

Quelles quantités d’alcool peut-on ramener en provenance d’un pays de l’Union européenne ?

Pour ramener de l’alcool après un séjour en Allemagne, en Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande ou encore en Italie, il est nécessaire d’être majeur et de respecter les quantités autorisées par personne. Étant donné que vous restez dans l’Union européenne, les conditions sont plutôt intéressantes. Il est ainsi possible de rapporter jusqu’à dix litres d’un alcool fort ou d’un spiritueux (supérieur à 22 degrés) type whisky, gin, vodka, limoncello, liqueur. Pour les alcools considérés comme intermédiaires tels que le vin doux, le Porto ou le Vermouth, le voyageur est autorisé à ramener jusqu’à vingt litres de boissons. Pour le vin, on passe à 90 litres (dont 60 litres maximum de vin pétillant) et jusqu’à 110 litres de bière. À noter que toutes ces quantités sont cumulables, mais c’est à vous de faire le calcul avant de faire le voyage retour. Après un séjour hors de l’Union européenne, les conditions sont différentes.

Combien de litres d’alcool peut-on rapporter de l’étranger ?

Pour tous les pays hors de l’Union européenne, les collectivités, les départements, régions et territoires d’Outre-Mer, les îles anglo-normandes et les îles-Canaries, il est possible de rapporter de l’alcool à partir de dix-sept ans. Les quantités à respecter sont les suivantes : quatre litres pour un vin non pétillant, seize pour la bière, un litre pour l’alcool supérieur à 22 degrés (whisky, rhum, liqueur…), deux litres pour les boissons égales ou inférieures à 22 degrés (Porto, Madère, Vermouth, Muscat, Banyuls, etc) et un litre pour l’alcool éthylique non dénaturé supérieur ou égal à 80 degrés. Là encore, les quantités sont cumulables.

Sachez qu'en provenance des Antilles, un arrêté autorise le résident d’un pays de l’Union européenne à faire entrer plusieurs bouteilles de rhum en France métropolitaine. Il est donc autorisé d'emporter dans ses valises jusqu’à 10 litres d'alcool supérieur à 22 degrés.

Les conditions sont-elles identiques en zones frontalières ?

En zones frontalières, les conditions sont encore différentes. Au retour d’Andorre, on passe notamment à cinq litres de vin (non pétillant) maximum, trois litres d’alcool intermédiaire et un litre d’alcool fort ou d’alcool éthylique non dénaturé supérieur à 80 degrés. Pour les frontaliers avec la Suisse, il est possible de rapporter quatre litres de bière, 0,5 litre de vin (non pétillant) ou alcool intermédiaire, et 0,25 litre d’alcool fort ou d’alcool éthylique non dénaturé supérieur à 80 degrés.

Que ce soit au retour d’un pays de l’Union européenne, de l’étranger ou en zones frontalières, vous vous exposez à plusieurs sanctions en cas de non-respect des quantités d’alcool autorisées. En premier lieu, des droits de consommation seront à payer directement auprès du contrôleur des douanes ou par télépaiement. Le contrevenant devra aussi s’acquitter d’une amende de 750 €, à laquelle peut s’ajouter, dans les cas les plus extrêmes, une peine d’un an de prison.

Enfin, votre véhicule peut être saisi, au même titre que les produits, s'il a servi au transport de l'alcool.