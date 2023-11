Comment certaines compagnies aériennes évitent de vous rembourser en cas de vols retardés

Que ce soient les compagnies aériennes low cost, premium ou bien haut de gamme, elles sont dans l’obligation d’indemniser leurs clients en cas de vols retardés de plus de trois heures. Attention, l’indemnisation ne sera pas validée si le préjudice provient d'une circonstance exceptionnelle (crise sanitaire, conditions météorologiques, grève des contrôleurs aériens par exemple). En revanche, un remboursement est possible en cas de grève de personnels de la compagnie ou de problèmes techniques. Le montant du remboursement varie ensuite en fonction de la distance du vol. Plus on est loin de son domicile, plus la somme est élevée. À noter que ces montants peuvent être réduits de 50 % si la compagnie aérienne propose un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas deux, trois ou quatre heures par rapport à l’horaire initial, selon la distance du vol. À partir de cinq heures de retard, le billet peut être entièrement remboursé.

D’après un rapport mené par l’Autorité de la Qualité de Service dans les Transports (AQST) en juillet 2023, l’année précédente a atteint son record de retards et de perturbations. Pour les vols intérieurs, le retard moyen par vol était de 44 minutes en 2019. Il est passé à 41 minutes en 2021, puis a augmenté à 46 minutes en 2022. En ce qui concerne les vols longs courriers, le retard moyen était de 47 minutes en 2021, pour finalement remonter à 51 minutes en 2022. Paradoxalement, si la qualité du transport aérien diminue, les remboursements semblent de plus en plus difficiles à obtenir auprès des compagnies. Comment font-elles pour éviter l’indemnisation des clients, et ce tout en respectant l’article 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 ?