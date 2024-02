Comment éviter les embouteillages en allant ou en revenant du ski ?

En Savoie, une seule autoroute puis 2 fois deux voies mènent aux stations de ski. Conséquences, les week-ends de chassés-croisés provoquent de gros bouchons difficiles à résorber. Voici quelques conseils pour éviter de tomber dans ce piège.

Jusqu’à Albertville, l’autoroute A43 file dans les vallées des Alpes du Nord. Une deux fois deux voies prend le relais avant que la RN90 ne serpente entre les sommets au-delà de Bourg-Saint-Maurice. Impossible d’échapper à cet unique tracé routier pour grimper en station. Or, sept des dix stations françaises les plus fréquentées se trouvent en Savoie. Problème, 89 % des vacanciers se rendent aux sports d’hiver en voiture, d’après un sondage commandé par l’association nationale des maires de station de montagne en 2022.

Résultat, tous les week-ends hivernaux se résument à des routes engorgées. Les automobilistes patientent parfois pendant des heures. Pouvez-vous espérer contourner ces bouchons ? Si la mission s’avère ardue, voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.

Partez en décalé !

Les bouchons encombrent majoritairement les routes savoyardes les samedis d’hiver. La première solution consiste simplement à arriver ou à repartir le vendredi ou le dimanche. Désormais, de plus en plus de professionnels s’adaptent et proposent des locations du dimanche au dimanche par exemple.

Si votre emploi du temps vous contraint à prendre la route le samedi, arrivez avant 15 heures ou après 19 heures. Si vous repartez, éviter la plage horaire entre 9 et 13 heures.

Faites étape au plus près des stations

Autre astuce pour contourner les embouteillages, surtout si la neige s’invite sur les routes, faites une halte proche des stations. Lyon, Chambéry, Annecy, Grenoble ou Albertville proposent de nombreux hébergements accessibles. Vous profiterez d’une bonne nuit de repos et arriverez plus rapidement le lendemain dans la station choisie.

Équipez votre voiture

Les préfectures alpines rappellent que les pneus neige sont obligatoires pour circuler sur leurs routes. Si vous n’en avez pas, gardez dans votre coffre des chaînes ou des paires de chaussettes pour pneus. En cas de neige, des véhicules non équipés provoquent souvent les embouteillages et il devient impossible pour les gendarmes de les exfiltrer.

Attention aux applis mobiles

Les services de police locaux recommandent aux automobilistes de se passer de leurs applications mobiles GPS favorites. Si les Waze ou Google Maps donnent des trajets alternatifs pour contourner les bouchons, en montagne ces systèmes ne prennent pas en compte la problématique des reliefs et des intempéries. Ces applis pourraient vous envoyer sur des cols glacés où les engins de déneigement ne sont pas passés. L'EDSR Savoie (Escadron départemental de sécurité routière) déplore retrouver des gabarits interdits sur des axes secondaires. Des blocages qui peuvent empêcher les secours de se déplacer.

Les gendarmes exhortent les automobilistes à se renseigner auprès des médias locaux et sur les réseaux sociaux : le site savoie.gouv.fr, @prefet73 ou @prefet74 sur le réseau social X ou encore le site savoie-route.fr donnent des informations utiles en temps réel.