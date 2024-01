Comment faire un passeport en urgence ?

La délivrance d’un passeport peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois en temps normal. À certaines conditions, vous pouvez demander un passeport temporaire valable un an. Le prix d’un passeport en urgence est de 30 euros.

Ce n’est pas un secret : obtenir ou renouveler un passeport peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois en fonction des préfectures. Pour autant, dans certaines situations, vous pouvez vous procurer votre passeport biométrique en urgence. Mais comment, et en combien de temps se le faire délivrer ?

Un passeport temporaire ?

La solution pour obtenir un passeport rapidement, est de se procurer un passeport temporaire, valable un an seulement. Le ministère de l’Intérieur explique qu’il peut être délivré en urgence pour « un motif d'ordre médical ou humanitaire ou pour des raisons professionnelles. Les services préfectoraux décident de la délivrance en fonction de la situation ». Cependant attention : la délivrance en urgence est accordée de manière exceptionnelle. Inutile donc de vous lancer dans des démarches pour un passeport en urgence pour un simple départ en vacances…

Pour entamer vos démarches d’un passeport en urgence, vous devrez prendre rendez-vous à la mairie de votre commune, et fournir certains justificatifs spécifiques. Ils dépendent de vos documents d’identité en votre possession, s’ils sont périmés ou non, et depuis combien de temps.

Un nouveau passeport délivré immédiatement ?

Concernant le délai, si votre demande est acceptée, le passeport sera fabriqué… le jour-même ! Cependant, il arrive parfois que ce délai soit porté à quelques jours si les agents compétents ne sont pas dans la possibilité de le créer dans l’immédiat. Un récépissé vous sera alors remis, et sera à présenter en préfecture lors du retrait.

Et niveau prix, contrairement à une première demande de passeport qui coûte 86 euros, le coût d’un passeport en urgence pour un majeur est de 30 euros, à payer en timbre fiscal.