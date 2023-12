Comment réduire les frais de services Airbnb ?

Les frais de service sont facturés à l’hôte ainsi qu’au voyageur. Clients, les frais de service sont toujours affichés avant la finalisation de votre réservation. Ils ne peuvent être supprimés, mais il existe plusieurs astuces pour diminuer leur coût.

Selon les estimations de AirDNA, plateforme spécialisée dans l’analyse des données statistiques d’Airbnb, 86 millions de nuitées ont été réservées sur Airbnb et Abritel en France en 2022. Un chiffre en augmentation de 29 % par rapport à l’année précédente. De nombreux voyageurs optaient pour ce type d’hébergements pour payer moins cher qu’en réservant une nuit d’hôtel. Néanmoins, entre août 2018 et août 2022, les prix des locations Airbnb ont augmenté d’environ 16,4 %. À cela s’ajoutent les frais de services de la plateforme. Est-il possible de les réduire ?

Que ce soit pour les hôtes ou pour les voyageurs, les frais de services Airbnb ne peuvent être supprimés. Il existe deux types de frais pour les séjours : des frais partagés entre les deux parties (les plus courants) et des frais réservés aux hôtes. En ce qui concerne les voyageurs, ils s’élèvent la plupart du temps à 3 % supplémentaires par rapport au prix affiché par nuit. Les frais de services comprennent le tarif à la nuitée, les frais de ménage et le supplément voyageur, le cas échéant. Ils sont automatiquement déduits du versement.

Comment connaître le coût des frais de services par réservation ?

Pour éviter toute mauvaise surprise, les frais de services sont affichés lors du récapitulatif de paiement avant que vous ne finalisiez la réservation. Vous avez donc la possibilité de faire machine arrière si le montant vous semble trop élevé.

Une fois le booking réalisé, il est possible de consulter la note en détails en vous rendant dans l’onglet Historique des transactions sur la plateforme Airbnb. Renseignez votre code de réservation. Dans la rubrique Versement, vous aurez accès aux frais prélevés.

Les astuces pour diminuer les frais de services sur Airbnb

Il existe plusieurs façons de faire des économies sur les frais de services lors d’une réservation. Premièrement : faire baisser la note totale du séjour en demandant poliment à l’hôte s’il accepterait de réduire son tarif à la nuitée. Si vous souhaitez rester sur une longue période, c’est un deal avantageux pour vous comme pour le propriétaire du bien. Comme le précise Airbnb, pour certains séjours de plus de trois mois, les frais de service voyageur Airbnb sont automatiquement réduits après le troisième mois. Il est aussi possible de jouer avec les dates si vous êtes flexibles : d’une période à une autre, les logements seront plus ou moins chers. Si vous souhaitez réserver un séjour en période scolaire, nous vous conseillons d’anticiper vos recherches. Enfin, misez sur les nouveaux propriétaires ! Étant donné qu’ils ont une réputation à se bâtir, ils seront certainement plus enclins à réduire leurs tarifs dans l’espoir d’obtenir de bons commentaires des premiers clients.