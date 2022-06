Concours sur Facebook : découvrez quelle cathédrale est jugée "la plus belle de France"

L'application Henoo est coutumière de ce type de tournoi, générateur de force clics, puisque Metz vient d'y être désignée plus belle ville de France devant Paris, et qu'un nouveau challenge oppose déjà les plus beaux châteaux français. Sainte-Cécile domine Albi depuis 1480, où elle a été construite sur un éperon rocheux au-dessus du Tarn pendant deux siècles. Elle est aussi la première cathédrale du monde entièrement conçue en briques.