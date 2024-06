L’ensemble de l’écosystème des littoraux est protégé par le Code de l’environnement. Le ramassage, lorsqu’il est autorisé, est soumis à des règles et à une limite de quantité. La collecte de certaines ressources est totalement interdite, au risque de recevoir une amende.

Qui n’a pas déjà rapporté un coquillage ou un peu de sable de ses vacances en bord de mer ? S’il peut sembler anodin, ce geste n’est pas sans conséquence pour l’écosystème des littoraux. Une réglementation est en vigueur et des amendes peuvent d’ailleurs être distribuées en cas d’atteinte au domaine public. Pour éviter les mauvaises surprises, on fait le point sur ce qui est toléré et ce qui ne l’est pas.

Que peut-on ramasser sur la plage ?

Si chacun peut se rendre à la plage librement, il n’est pour autant pas possible de s’emparer de tous les coquillages, du sable ou encore des galets, que vous pouvez y trouver. Et pour cause, l'article L.321-8 du Code l’environnement indique que "les extractions de matériaux [...] sont limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l’intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais [...]". Concrètement, cela signifie que le prélèvement en grande quantité est prohibé, et même interdit, pour certaines ressources.

Néanmoins, "il n’existe pas de réglementation officielle concernant le ramassage de bois poli par l’eau", précise le Service public. Vous ne pouvez pas être inquiété si vous ramassez du bois flotté sur la plage pour le ramener chez vous. Néanmoins, cette collecte doit rester raisonnable puisque ce bois fait partie de ce que l’on appelle "le laisse de mer", des éléments d’origine vivante et des débris déposés sur les plages par les vagues et les marées. Ainsi, il constitue "un véritable écosystème qui participe à la vie du littoral". Le ramassage du verre dépoli est par ailleurs autorisé puisqu’il participe à la propreté de la plage.

Concernant les mollusques, la réglementation varie selon les départements. Leur ramassage est encadré, à la fois pour des raisons sanitaires et environnementales. Ainsi, il est nécessaire de vous informer auprès de la mairie avant d’entreprendre un ramassage.

Ce qu’on ne peut pas ramasser sur la plage

Pour certaines ressources des plages, tout ramassage est entièrement prohibé. C’est notamment le cas pour le sable. Le Code de l’environnement estime en effet que son prélèvement représente une atteinte au domaine public maritime, fragilisant les littoraux. La collecte de sable en petit volume peut être tolérée mais, toute personne qui en prélève en quantité "déraisonnable" est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros. La règle et la sanction sont les mêmes pour les coquillages vides, ainsi que pour les galets. S’ils semblent seulement décoratifs, les galets jouent un rôle primordial pour la protection de la faune et de la flore contre la houle et l’érosion.

Par ailleurs, les fleurs du littoral, qui ne poussent qu’en bord de mer, sont classées et ainsi protégées. Il est donc interdit de les cueillir, sous peine de recevoir une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 euros, pour "atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées", indique le Code de l’environnement. Une facture salée qui vise à responsabiliser les usagers des plages.