Costa Brava : une destination pour ne pas choisir entre la mer et la montagne

Le printemps pointe le bout de son nez et vos envies de voyages s'éveillent ? Qu'attendez-vous pour sauter dans le premier train en direction de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone. Une destination qui saura séduire les adeptes du farniente à la plage et les férus de randonnées dans les montagnes.

Pourquoi choisir entre la mer et la montagne lorsque l'on peut avoir les deux ? La Costa Brava est située idéalement entre la Méditerranée et les Pyrénées, de quoi séduire à la fois les amoureux des plages et de détente, mais aussi les randonneurs avides de marche sportive au milieu d’une nature verdoyante. Puisque le printemps arrive, que les jours s'allongent, pourquoi ne pas profiter des futurs ponts de mai pour poser ses valises dans la région, profiter de ses multiples trésors et faire le plein de vitamine D.

245 plages rien que pour vous

Ici, la mer est omniprésente, car la région Costa Brava Pyrénées de Gérone est bordée, à l'ouest, par la Méditerranée. La région a de quoi attirer les enfants de la mer. Elle dispose à elle seule de 245 plages, qui permet de varier les expériences et les plaisirs. Qu’importe si vous êtes adeptes du sable ou plutôt des galets, que vous préférez les criques éloignées et sauvages aux plages de villes... il y a forcément un coin d'eau fait pour vous. En plus, au printemps, la température permet de se baigner dans des eaux cristallines à faire pâlir les îles. Et si vous êtes de la team "bronzette", sachez que le soleil est toujours au rendez-vous.

Randonnées et vélo pour un séjour sportif

Après la journée plage, place aux activités de plein air. La Costa Brava-Pyrénées de Gérone est constituée d'espaces naturels protégés, avec huit parcs naturels, des plages oui, mais aussi des vallées et des montagnes. Bref, la nature est partout et elle accueille les adeptes du tourisme actif pour des séjours sportifs. D'ailleurs, la randonnée et le trail sont des spécialités de la région : à vous les sentiers à travers des paysages incroyables, les traversées à pied ou à vélo depuis le littoral jusqu'aux sommets des Pyrénées. La région propose des routes thématiques comme les routes d’Itinerànnia ou encore le tronçon géronais du Chemin de Saint-Jacques. La Costa Brava-Pyrénées de Gérone est aussi un terrain de jeu pour les amoureux des hauteurs avec 25 sommets de plus de 2 500 mètres. L’occasion de découvrir les splendeurs des paysages, mais aussi de trouver refuge dans les petits villages pittoresques.

Une gastronomie entre terre et mer

La Méditerranée et les Pyrénées se retrouvent également dans les assiettes. Ici, les seiches se marient avec les boulettes de viande, les langoustines sont en harmonie avec le poulet pour le plus grand plaisir des gourmets et des gourmands. Si le régime méditerranéen est connu dans le monde entier pour ses bienfaits pour la santé, il faut savoir que la cuisine de la Costa Brava-Pyrénées de Gérone est aussi l'une des plus réputées et créatives. À elle seule, la région totalise 17 étoiles Michelin ! Et puisqu'un bon repas s'accompagne toujours d'une bonne bouteille, impossible de faire l'impasse sur le vin d’AOP Empordà. La région possède plus de trente caves à découvrir pour les adeptes d’œnologie.

Une région de culture et de fête

Entre une journée plage et une autre randonnée, vous pouvez aussi profiter de la richesse culturelle et historique de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone. Et elle a de quoi vous faire vibrer. À vous les très nombreux musées, dont la maison du célèbre Salvador Dali, si attaché et inspiré par la région. Le printemps, c'est aussi l'occasion de se rendre au festival Vívid, pour découvrir le vin sous toutes ses formes et vivre au rythme de la musique et des dégustations. En avril, on célèbre également la Sant Jordi et la semaine de Pâques. Pour les férus d'histoire, la région est une véritable machine à remonter le temps. Les fans d'Antiquités pourront admirer les sublimes ruines gréco-romaines d’Empúries. Si vous êtes plutôt Moyen Âge, direction Monells, Pals et Peratallada pour découvrir les villages médiévaux. Qu'importe votre période historique préférée ou votre élément naturel de prédilection, il y a des sites et des lieux faits pour vous. La Costa Brava et des Pyrénées de Gérone n'attendent que vous !

