Costa Brava : une région de rêve à découvrir à l'automne pour prolonger les vacances

Puisque la Costa Brava possède la mer, la montagne et la forêt, cela signifie qu'elle dispose d'une variété incroyable de produits pour une cuisine riche et savoureuse. Et la cuisine de la région est un mélange de saveur qui sait comment séduire le palais des vacanciers. Les éléments se mélangent, la terre et la mer fusionnent pour donner naissance à des plats à l'image de la région : exquis. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise d'apprendre que certains des meilleurs restaurants sont dans la région et que 13 d'entre eux totalisent 18 étoiles Michelin ! Amateurs de vin, la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone sont un paradis : des caves à visiter, des vignes à admirer, des vins d’appellation DO Empordà à déguster et des expériences originales à tester comme la vinothérapie. Et pour ceux qui aiment mettre la main à la pâte, ou plutôt les pieds dans le bac, vous pourrez même participer à l'élaboration du vin puisque l'automne est la saison des vendanges. Qu'attendez-vous pour sauter dans le premier train et prolonger l'été non pas indien, mais pyrénéen ?

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.