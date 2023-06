Départ en vacances : quelle solution de garde pour votre animal de compagnie ?

S'il est possible de trouver un pet-sitter bénévole ou d'échanger votre maison contre des bons soins aux animaux, la plupart demandent une rémunération plus ou moins élevée.

On peut confier son animal (et même sa maison avec une formule home sitting) à un étudiant, un sénior, un pet-sitter confirmé… Ces solutions économiques offrent plus de garanties, car un contrat est signé entre les deux parties comme sur les sites de Maison Gardée, Petsitoo, Ani Seniors, Animaute, Homesitting…

La pension pour animaux est également une alternative pratique. L'animal y est logé et nourri et des éducateurs spécialisés s'en occupent pendant votre absence. Attention, car cette solution est souvent prise d'assaut en été et les places sont limitées ! À réserver au début du printemps.

Il existe toujours les séjours en garderie ou hôtel pour animaux. Parfois très onéreux, ces lieux misent tout sur le confort et le soin apporté aux animaux par des professionnels.