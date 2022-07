Départs en vacances : près de 800 km de bouchons, difficultés sur l'A10 et l'A7

Des bouchons à perte de vue. Ce samedi 23 juillet à midi, un pic de 789 kilomètres de bouchons cumulés a été enregistré par Bison Futé sur les grands axes routiers de l'Hexagone, majoritairement empruntés par les Français qui se rendent dans le sud pour les vacances. Le Centre national d'information routière (Cnir) avait prévu une journée noire le long du Rhône dans le sens des départs.

La situation "est conforme aux prévisions", indique Bison Futé qui rappelle que ce samedi 23 juillet est classé rouge au niveau national et noir en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des départs, orange au niveau national et rouge dans l'Arc méditerranéen dans le sens des retours.

Du côté de la vallée du Rhône, il va falloir s'armer de patience pour les vacanciers. Plus d'une centaine de kilomètres de bouchons a été recensée en milieu de journée sur l'A7, en particulier dans le sens nord-sud entre Lyon et Marseille. "La circulation est extrêmement congestionnée dans la descente sur plus de 90 km dans la vallée du Rhône", prévient Bison Futé. En fin de matinée, le temps de trafic entre Lyon et Orange était estimé à 4h25 au lieu de 1h35 en temps normal, selon Vinci Autoroutes. Mais la circulation devrait décroître d'ici demain, qui sera plus calme. Bison Futé prévoit quand même quelques difficultés dans la vallée du Rhône en direction de la mer "tout au long de la journée" de dimanche.