Des vacances économiques et responsables ? Ces trois destinations vous tendent les bras !

D’après l’Organisation mondiale du tourisme, l'année 2024 surpassera les niveaux d'avant la crise sanitaire. L'an dernier, 1,3 milliard de touristes ont voyagé à l'étranger, soit 44 % de plus qu'en 2022. Pour voyager de manière responsable, mais aussi économique, l’Europe s’avère être l’une des meilleures destinations.

Si les Français ne comptent pas faire l’impasse sur leurs vacances en 2024 malgré le contexte économique tendu, ils souhaitent en revanche voyager de façon responsable. Ces trois destinations européennes sont idéales pour un séjour à la fois économique et inoubliable.

L’Andalousie, l’une des régions les moins chères d’Espagne

Exit Madrid, Barcelone ou encore Palma de Majorque… ces villes d’Espagne sont les plus prisées par les touristes, mais pas les plus économiques ! L’Andalousie reste encore l’une des régions les moins chères d’Espagne, avec un coût de la vie 23 % moins onéreux qu’en France. Selon l'Institut national de la statistique (INE) en 2021, le PIB par habitant était de 18 906 euros par personne, inférieur de 25,9 % à la moyenne nationale. Avec une arrivée au choix parmi les aéroports de Séville, Malaga ou Grenade, vous pouvez profiter de vacances au soleil sans faire un trou dans votre budget. Les hébergements, activités et la restauration sont accessibles, et ce ne sont pas les commerces ni les paysages verdoyants qui manquent. Votre séjour sera rythmé par des balades champêtres ou en montagne, des journées farniente sur des plages de sable fin, mais aussi la découverte de trésors architecturaux connus dans le monde entier comme l’Alhambra et la Mezquita.

La Croatie, pour ses plages paradisiaques et ses villages pittoresques

Depuis plusieurs années, la Croatie fait partie des destinations préférées des Français ! L’année dernière, en seulement dix mois, ils étaient 570 000 à fouler les terres de la mer aux mille îles. En 2024, le pays reste toujours dans le top des lieux à visiter pour en prendre plein les yeux sans trop dépenser. Certaines de ses plages n’ont rien à envier à la Corse ou aux pays d’Asie, réputés pour leur sable fin et leur eau turquoise. Les amateurs de randonnées peuvent à la fois visiter des villages pittoresques haut perchés que des cascades et des sentiers fleuris. En 2021, le PIB par habitant était de 16159,09 euros d’après la Banque mondiale, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un énorme budget pour se loger et se nourrir.

La Bulgarie, pour un dépaysement total à moins de trois heures de vol

Pour un voyage peu onéreux, proche de la France et vraiment dépaysant, il n’y a pas meilleure destination que la Bulgarie. D’après la Banque mondiale, le PIB par habitant était de 11 166,78 euros contre 39 891,21 en France en 2021. Le pouvoir d’achat est donc largement supérieur ! Avec des vols à partir de 40 euros aller-retour sur les compagnies low cost, la Bulgarie a beaucoup à offrir. Impossible de rester de marbre face à ses majestueuses montagnes, ses plages dorées de la mer Noire ou encore ses petits villages bourrés de charme. Entre traditions folkloriques, nature et dépaysement culturel, la Bulgarie est la destination européenne à la fois magique et économique à ne pas manquer en 2024 !