ENQUÊTE - Transport aérien : comment vos bagages génèrent un juteux business

En 2022, le transport des bagages a rapporté plus de 5 milliards d'euros aux compagnies aériennes européennes, et chacune a ses propres règles. Chez le vendeur de valises rencontré par notre équipe, on l'a bien compris : Delsey crée une nouvelle valise à chaque fois qu'une compagnie aérienne change ses règles. Une valise correspondant aux dimensions d'Air France n'est pas acceptée chez Vueling, elle pourrait entraîner un surcoût de 80 euros en plus. Un juteux business pour la marque, qui vend ses valises entre 100 et 400 euros.