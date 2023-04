La Costa Brava : une terre de culture à visiter toute l’année

La Costa Brava-Pyrénées de Gérone est marquée par l’empreinte de l’artiste. En effet, la région regorge de lieux où l’on peut se plonger dans son univers surréaliste, doux et déjanté. À Portlligat, vous pouvez découvrir sa maison, son unique résidence stable. À l’origine, simple maisonnette de pêcheurs, l’artiste l’a agrandie progressivement jusqu’à la mort de sa femme, Gala. Aujourd’hui, c’est un musée qui témoigne de la fantaisie et de la créativité débordante de Dali. Pour les amoureux de l’amour, n’hésitez pas à faire un détour à Púbol. Là-bas, vous découvrirez la Maison-musée Château Gala-Dali. L’artiste a offert cette sublime bâtisse en pierre à son épouse, pour lui prouver son amour. L’histoire raconte qu’il ne pouvait y entrer sans l’autorisation écrite de Gala. Le lieu est à l’image du couple : déjanté et romantique et rempli de costumes, dessins et souvenirs et vestiges de la vie passée de Gala et Dali. Enfin, à Figueres, le théâtre-musée Dali retrace son parcours artistique, de ses premières créations jusqu’aux dernières œuvres. Enfin, il est possible de lui rendre hommage puisque sa crypte est située sous la scène du théâtre.