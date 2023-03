La Costa Brava, une destination de rêve pour régaler ses papilles

S'il y a une expérience inoubliable à vivre sur la Costa Brava-Pyrénées de Gérone lorsqu'on est un amoureux du vin, c'est partir à la découverte de la Route du vin. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur les vins de l’appellation D.O. Empordà. Cette route vous propose de découvrir de nombreuses activités œnotouristiques comme la visite de caves ou de musées, des repas entre les vignes, des vendanges en familles, des dégustations (parfois même à l'aveugle pour éveiller encore plus les sens !) de vins rouges, blancs ou rosés. La route du vin AOP Empordà vous permettra également d'admirer un paysage à couper le souffle entre mer et montagne, des sites et des parcs naturels. Pour une expérience encore plus singulière, vous pouvez aussi vous laisser tenter par des circuits à vélo rural électrique. Ceux-là portent les paniers à la manière des ânes catalans d'autrefois. Parfait pour un séjour différent et une immersion complète du monde du vin de l'Empordà.

Les différentes expériences proposées par la Costa Brava-Pyrénées de Gérone forment des moments de vie avec un corps et une identité. Dans toute la région, la gastronomie n’est pas qu’une façon de manger et de boire, c’est aussi un style de vie qui s’est popularisé parmi les visiteurs, devenant ainsi l’un des principaux attraits touristiques de la région grâce aux nombreuses expériences œnogastronomiques que l’on peut y vivre et des producteurs locaux qui ouvrent grand leurs portes pour faire vivre des expériences uniques et partager avec les visiteurs l’essence même du pays.

