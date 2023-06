Est-ce que je peux emmener mon chien ou mon chat partout en vacances ?

Les Français sont nombreux à partir en vacances chaque année, environ 60 % selon le Centre d'Observation de la Société et un tiers d'entre eux emmènent leur animal de compagnie en choisissant leur hébergement en fonction.

Chaque structure recevant des vacanciers indique sur son site internet ou sa brochure s'il autorise ou non l'entrée aux animaux de compagnie et de nombreux hôtels, appart-hôtels, gîtes et campings le font. Si vous ne trouvez pas l'info, n'hésitez pas à les contacter directement pour avoir une réponse claire. Vous pouvez aussi vous référer à des comparateurs en ligne qui référencent ces établissements pet-friendly comme Emmenetonchien.com.

En cas de réservation de logement d'un particulier (type Airbnb), le propriétaire le précise directement dans l'annonce. Vous pouvez d'ailleurs choisir votre hébergement de vacances d'après ce critère.