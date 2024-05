Gig-tripping : en quoi consiste cette nouvelle tendance populaire de voyage en 2024 ?

Le "gig-tripping" ou "voyage-concert", consiste à organiser un séjour dans une autre ville ou pays pour assister à un concert de son artiste préféré. Le prix des billets s’envole dans certains lieux, ce qui pousse des fans à faire des économies en réservant un spectacle à des kilomètres de leur domicile. Cette nouvelle tendance populaire en 2024 aurait été initiée par les fans de Taylor Swift, surnommés les Swifties.

Si comme 70 % des voyageurs français interrogés par Expedia, vous êtes prêt à vous rendre dans une autre ville pour assister à un concert, vous adhérez au concept du gig-tripping ! Cette nouvelle tendance consiste à choisir ses destinations de voyage en fonction de la tournée de son artiste favori. Le tourisme musical permet aux mélomanes de découvrir une ville ou un pays, mais également de faire des économies sur le prix des billets d’un concert, parfois très divergent d’un lieu à un autre. Le gig-tripping aurait été lancé par les fans de la chanteuse américaine Taylor Swift, dont la passion ne connaît pas de frontières !

Le gig-tripping : comment cette tendance de voyage est devenue populaire en France ?

Cette année, la France accueillera de nombreux artistes de la scène internationale. Nicki Minaj ou encore le groupe de Kpop féminin Ive devraient attirer beaucoup d’adeptes du gig-tripping dans l’Hexagone. Mais cette tendance a surtout été initiée par les Swifties, désireux de réaliser des économies et de suivre Taylor Swift partout où elle se produit. En France, le prix d’une place classique n’excède pas 245,50 euros, alors qu’il peut atteindre 2000 dollars, soit 1900 euros, en Amérique du Nord. Si l’impact de la tournée Eras Tour avait fait l’effet d’un tremblement de terre en 2023, l’engouement des fans de Taylor Swift ne diminue pas en 2024 ! Cet été, la chanteuse américaine se produira dans plusieurs villes en Europe dans le cadre de The Eras Tour, dont à Paris dans la salle La Défense Arena les 9, 10, 11 et 12 mai 2024.

Et de toutes les villes européennes qui accueilleront un concert de l’artiste, la capitale française est celle qui enregistre le plus grand nombre de recherches de séjours, devant Londres (21-23 juin), Édimbourg (7-9 juin), Dublin (28-30 juin) ou encore Lisbonne (24-25 mai). Les Américains sont, sans doute, les plus fervents fans de la popstar, suivis de près par les Canadiens, les Anglais, les Allemands et les Japonais.

Les Français et le gig-tripping : leurs habitudes de voyage pour un événement musical

Les Français n’hésitent pas non plus à parcourir des milliers, voire des millions de kilomètres pour assister à un événement musical. Selon Opodo, ils ne pratiquent pas le gig-tripping comme d’autres voyageurs étrangers ! Ils se distinguent en tant que première nationalité à accorder une importance particulière à leur cercle proche lorsqu'il s'agit d'assister à un événement musical, avec 47 % des sondés privilégiant la compagnie de leur famille. Cette préférence diffère chez d'autres nationalités, où les Espagnols (63 %), les Italiens (53 %) et les Portugais (53 %) préfèrent pratiquer le tourisme musical entre amis. Quant aux Français, ils sont 42 % à privilégier de partir avec leurs camarades.