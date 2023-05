Giverny, Beauval et le Mont Saint-Michel pris d'assaut à l'Ascension : bis repetita pour la Pentecôte ?

Pour la Fondation de Claude Monet, l'explication de cette affluence "exceptionnelle" se trouve aussi dans "l'accumulation de plusieurs facteurs" en ce week-end d'Ascension, à commencer par la proximité avec Paris sur la route de la Normandie, le retour tant attendu des beaux jours et bien entendu ce week-end de quatre jours. "Même en ayant limité le nombre de ventes sur Internet et en ayant ouvert qu'une seule caisse à l'entrée, on a eu des files d'attente de trois heures", souligne-t-on au service communication alors que des milliers de touristes se sont déplacés pour visiter la demeure du peintre et ses jardins, à Giverny vendredi. À titre de repère, la fondation a enregistré environ 3000 visites par jour ce week-end, soit le double d'un week-end classique. "On a reçu quelques mails de mécontentement mais dans l'ensemble les visiteurs ont pu bien profiter à l'intérieur du domaine où ça restait fluide malgré la longue attente pour entrer", précise-t-on encore.

Quid du week-end de la Pentecôte ? "On prend les devants pour le week-end prochain, on s'attend à une affluence semblable".

Concrètement, les visiteurs qui appellent pour se renseigner avant d'acheter leurs billets sont avertis de ce qu'il se profile et invités à privilégier une autre date pour plus de confort pendant leur visite. "À part limiter les ventes et encourager les gens à reporter leur visite, on n'a pas beaucoup d'alternatives. On ne peut pas agrandir les jardins, on doit rester dans l'esprit de ce que ç'a été il y a cent ans, les gens veulent venir, on ne peut pas les en empêcher", poursuit la représentante de la Fondation. Et de conclure : "les files d'attente de ce week-end en ont découragé certains mais il y a toujours des visiteurs persévérants".