Depuis 2017, les surfacturations téléphoniques ont disparu lorsque vous êtes dans un pays de l’Espace économique européen (EEE). Si tous les forfaits incluent les appels, SMS et données Internet en Europe, ce n’est pas toujours le cas pour les autres continents. La meilleure astuce pour limiter le coût de sa facture est de se connecter autant que possible aux réseaux Wi-Fi publics.

Les beaux jours ont du mal à pointer le bout de leur nez, mais les vacances d’été arrivent à grands pas ! Peut-être avez-vous prévu de vous envoler vers une destination étrangère dans les prochaines semaines… Mais avez-vous anticipé le montant de votre future facture téléphonique durant cette période ? En effet, si aujourd’hui tous les forfaits incluent les appels, les SMS et les données Internet en Europe, ce n’est pas toujours le cas pour les autres continents. Et la facture peut rapidement grimper. Voici donc quelques astuces pour ne pas faire exploser votre facture durant vos vacances.

N’hésitez pas à vous connecter aux réseaux wifi gratuits

Vous n’êtes sûrement pas sans savoir qu’il est recommandé de mettre son téléphone en mode avion lors d’un vol pour réduire les phénomènes d’interférence dans les airs. Mais saviez-vous qu’il est aussi conseillé d’activer ce mode pour éviter de capter les réseaux en cours de vol ? Si votre téléphone portable, sans mode avion, parvient à détecter et à se connecter aux différents réseaux en plein vol, votre facture téléphonique pourrait bien exploser… sans que vous l'ayez voulu.

Aussi, plutôt radical, mais grandement efficace pour éviter toute mauvaise surprise : enlever votre carte SIM de votre portable. En effet, sans elle, votre téléphone ne pourra prendre contact avec le monde extérieur, ni par des appels ni par Internet. Pour naviguer sur le net ou pour contacter vos proches via des messageries instantanées, il vous faudra trouver un endroit équipé du réseau Wi-Fi. D’ailleurs, se connecter à un tel réseau public, donc gratuit, est la meilleure option pour limiter ses frais et conserver ses données Internet incluses dans votre forfait. N’hésitez pas à emprunter le réseau des hôtels, cafés et restaurants que vous comptez visiter. Enfin, dernière astuce, renseignez-vous pour prendre un forfait de téléphone local grâce à une carte prépayée achetée à l’aéroport ou dans le pays dans lequel vous vous rendez.

Qu’en est-il des destinations européennes ?

Si vous vous rendez dans une destination européenne, vous n’avez aucun souci à vous faire. "Dans l’Espace économique européen (qui compte 30 pays, NDLR), les surfacturations ont disparu depuis 2017 et les tarifs sont désormais égaux aux tarifs nationaux, dans la limite de ce qui est autorisé par votre abonnement et d’un usage dit raisonnable", rappelle le site du gouvernement. Par exemple, si vous vous rendez quelque part en Espagne, vous pouvez librement contacter (via des appels ou des SMS) vos proches restés en France ou dans un quelconque pays de l’EEE. En revanche, une prise de contact avec un proche aux États-Unis ne sera pas gratuite puisque le destinataire ne se trouve pas dans un pays de l’Espace économique européen. En revanche, pour ce qui est des données cellulaires (accès à Internet), chaque opérateur est libre de définir une limite d’utilisation des données mobiles en dehors de l’Hexagone.

Attention toutefois ! Ceci s’applique uniquement pour des déplacements ponctuels, inférieurs à quatre mois consécutifs. En effet, au-delà de quatre mois passés ailleurs qu'en France, "votre opérateur peut vous demander de clarifier la situation", ajoute le gouvernement. "Vous disposez alors de quatorze jours pour justifier votre usage. Ce délai dépassé, votre opérateur peut vous facturer des frais d’itinérance supplémentaires."