Hôtel, camping… Où passer vos vacances d’été en famille ?

Les clubs et autres activités sont la norme dans les villages vacances, à la croisée entre le confort des hôtels et l’animation des campings. Club Med, VVF, Belambra, Pierres et Vacances… De nombreux sites existent avec autant d’offres d’hébergements. À vous de choisir ensuite votre type de formule : de la simple location à la pension complète.