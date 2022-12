Ce qu’il faut absolument faire et voir à l’île Maurice

Si l’on visite Maurice pour ses plages paradisiaques, son climat favorable et l’hospitalité de ses habitants, il ne faut pas oublier que l’île est dotée d’un riche patrimoine et plaira tout autant aux amateurs de nature que de culture. Randonnées, activités nautiques, visites de sites uniques au monde… Il y a tant à vivre et à découvrir ! Pour vous aider à préparer votre séjour, qu'il soit court ou plus long, nous nous somme spenchés sur ces incontournables à réaliser entre quelques séances de farniente sur l'un des plages de rêve de l'île Maurice.