J'ai raté mon avion : puis-je espérer un remboursement ?

Il est possible d’obtenir une indemnisation partielle si le retard est de votre fait. Les réclamations par courrier postal sont déconseillées, car elles sont longues et engendrent des frais de traitement. En cas de vol manqué lors d’une correspondance ou à cause d’un surbooking, la compagnie aérienne est tenue pour responsable.

Bouchon sur la route, queue pour l’enregistrement des bagages, réveil manqué… Peu importe les raisons, manquer son vol fait partie des situations les plus redoutées par les voyageurs. Que faire si vous ratez votre avion ? Est-il possible de prendre le vol suivant sans frais et dans quel cas peut-on se faire rembourser ?

Vol d’avion loupé : un remboursement est possible même si c’est votre faute

Après plusieurs appels, les agents au sol ferment les portes d’enregistrement et votre sort est acté : l’avion sur lequel vous avez réservé une place partira sans vous. En cas de “no show”, ce qui signifie non-présentation, il faut immédiatement se rendre dans un guichet de la compagnie. Votre billet étant annulé, il sera potentiellement possible d’en repayer un autre pour un départ ultérieur dans la journée, ou à défaut, le lendemain. Naturellement, le ticket sera à vos frais, tout comme l’hébergement si vous devez attendre une nuit avant d’embarquer. Il sera tout de même possible de demander une indemnisation de 25 % du prix de votre billet, correspondant aux taxes d’aéroport, de solidarité et de sûreté sécurité environnement. La demande de remboursement peut se faire en ligne ou par courrier sous trente jours. Nous vous recommandons de la faire sur Internet pour éviter des frais de traitement à hauteur de 20 % de votre remboursement.

Retard avant une correspondance, surbooking : à quels remboursements a-t-on droit ?

Parfois, on a beau tout faire comme il faut, les circonstances sont contre nous ! Il est possible que votre premier vol avant une correspondance prenne tellement de retard que le prochain partira sans vous, ou bien que vous soyez un jour victime de surbooking. Il s’agit du fait qu’une compagnie aérienne vende plus de billets que de places disponibles dans l’appareil. Dans les deux cas, elle est tenue responsable de l’incident et doit trouver une solution le plus rapidement possible. Elle doit vous trouver un vol le même jour ou à défaut le lendemain matin, même s’il est plus onéreux que celui que vous avez payé. Les frais de restauration et d’hôtellerie seront également aux frais de la compagnie aérienne. En cas de décollage ou d’atterrissage dans un pays de l’Union européenne, il est important de savoir que vous avez le droit de demander une compensation financière. La seule condition requise : arriver à destination avec minimum trois heures de retard.