Je n'ai toujours pas réservé pour mes vacances : les conseils des professionnels

Tous sont d'accord sur une chose : l'importance d'être flexible. Si certains Français veulent à tout prix du soleil, il n'est pas trop tard pour faire des bonnes affaires, mais encore faut-il ne pas être trop pointilleux sur la destination. À l'étranger, par exemple, "peut-être qu'il faudra viser une autre île grecque, et pas forcément celle de départ", insiste le président des Entreprises du Voyage. Certains lieux disposent par ailleurs encore de place pour les retardataires. C'est le cas de la Croatie, Malte, le Portugal, la Turquie ou encore la Tunisie, liste Jean-Christophe Mas.

Et la flexibilité des vacanciers doit être également de mise pour les dates de congés. "Si vous voulez partir du 1er au 15 août, c'est un peu compliqué. Mais si c'est du 4 au 18 août, c'est déjà plus facile", insiste le professionnel. "Si vous avez le choix de vos vacances, il faut jouer sur les ailes de saisons. Au niveau tarif, c'est toujours plus intéressant et les gens, à cette période-là, ont plus d'espace et donc plus de temps à vous consacrer", indique le responsable d'ADN Voyages.