L'astuce imparable pour faire des économies sur le prix des bagages

Si certains attendent la dernière étape de la réservation pour ajouter un bagage cabine à prix réduit, d’autres décident de ne plus emporter de valise pour faire des économies. Comme le raconte un article du Wall Street Journal, des passagers décident de se transformer en bagage par le biais d’un gilet de pêche ! Doté de nombreuses poches et de nombreux rangements, il leur permet d’emmener tout ce dont ils ont besoin pour leurs déplacements. Pour le confort et la discrétion, on repassera.