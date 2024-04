L’été sur la Costa Brava : des activités pour tous les goûts !

La Costa Brava et les Pyrénées de Gérone permettent de concilier les envies de sensations fortes, de culture et de farniente cet été. La région propose une multitude d’activités pour satisfaire tout le monde. Au programme de votre été : montagne, mer, gastronomie et festivals en tout genre !

Il est déjà temps de programmer les vacances d’été. Et au moment de choisir une destination, il faut trouver un moyen de concilier les envies de chacun. Madame veut profiter de l’air frais de la montagne. Les enfants ne pensent qu’à une chose : la plage et les glaces. Quant à Monsieur, il ne dirait pas non à des vacances festives où les bons petits plats typiques sont accompagnés d’une bonne bouteille de vin. La Costa Brava et les Pyrénées de Gérone permettent de trouver un terrain d’entente, car c’est une destination qui permet d’allier la détente et les sensations fortes, la plage et la montagne, la culture et la gastronomie. En résumé : il y a des activités pour tous !

Une destination pour vivre en plein air

La force de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone, c’est sa situation géographique. D’une part, la mer Méditerranée, de l’autre, la montagne. Ce joyau de la Catalogne permet de multiplier les activités en plein air, qu’elles soient dans l’eau ou sur la terre ferme au milieu d’une végétation dense et luxuriante. La région abrite 245 plages et 8 parcs naturels. De quoi s’adonner à n’importe quelle pratique : des sauts en parachute et parapente pour les accros à l’adrénaline, des randonnées à pied ou des promenades à vélo sur les sentiers pour les amoureux de pratique sportive, de la plongée sous-marine ou du snorkeling pour les explorateurs de la mer. À vous les golfs, les balades à cheval, les sorties en voilier ou les vols en montgolfière pour admirer l’immensité du paysage. Et si vous ne voulez rien faire ? Aucun problème, posez simplement votre serviette sur le sable, contemplez la mer et laisser les rayons du soleil d’été caresser votre visage.

Sant Feliu de Guíxols - Xevi F. Güell. Arxiu Imatges PTCBG

Une destination pour déconnecter

Pour échapper aux tumultes des grandes villes et au quotidien qui file à mille à l’heure, rien de mieux que la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone. Cette nature luxuriante est une invitation à la détente et à la "slow life". La région possède de nombreuses forêts, de quoi se laisser tenter par la sylvothérapie pour ralentir le rythme. Les villages de pêcheurs vous inviteront aussi à déconnecter, les promenades sur le sentier littoral et la découverte des jardins de Santa Clotilde vous aideront à apaiser votre mental. N’hésitez pas à faire un tour dans l’un des nombreux spas de la région pour faire du bien à votre corps ou à pique-niquer dans les vignes pour effectuer un retour au plus près de la nature. Et si votre thérapie à vous passe par la case shopping, pas de problème, il est toujours possible de faire les boutiques à Gérone !

Sadernes - Sira Ayats. Arxiu Imatges PTCBG-5

Une destination pour se cultiver et danser !

Sur la Costa Brava et dans les Pyrénées de Gérone, les activités et les réjouissances pour satisfaire ses envies ne manquent pas avec un grand nombre de fêtes traditionnelles et populaires dans les villages. Si ce que vous cherchez, c’est avant tout bien manger et boire, la région propose une multitude de bars et de restaurants dans lesquels vous pourrez déguster des spécialités locales et des plats typiques et surprenants, qui donnent cette identité propre dans la cuisine méditerranéenne. Une gastronomie de tradition, créative et innovante avec les produits locaux, comme les riz du Pals, le pomme, la crevette rouges de Palamós, l’anchois de l’Escala et le “xuixo” de Gérone. L’été, c’est aussi la saison des festivals et la Costa Brava et les Pyrénées de Gérone en comptabilisent beaucoup : Festival Jardins de Cap Roig, dans l’un des jardins botaniques les plus importants de la Méditerranée, le Festival Porta Ferrada et sa programmation éclectique ou encore le Festival PortalBlau qui mêle musique, expositions, projections, arts visuels. En résumé, vous avez l’embarras du choix pour concocter votre programme d’été sur la Costa Brava et dans les Pyrénées de Gérone !

