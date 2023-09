La Costa Brava : une nature préservée s'offre à vous

Buller près d'une piscine toute la journée à l'hôtel n'est pas pour vous ? Avides d'aventures en pleine nature ? Bonne nouvelle, les Pyrénées de Gérone vous offre une panoplie d'activités pour profiter d'un tourisme actif, afin de vous ressourcer et de vous retrouver au plus près de la nature. Les amateurs de sensations fortes pourront s'essayer au parapente, au parachute, vol en hélicoptère ou en avion léger et découvrir la beauté incroyable des sommets et s'émerveiller des vues panoramiques. Pour des vacances sportives, vous avez le choix : cyclotourisme, escalade, équitation, trekking, tyrolienne... à vous de choisir l'activité qui comblera l'envie de vous dépenser.

Si l'eau est votre élément, là aussi, les Comarques de Gérone sont faites pour vous : canyoning, kayak, plongée sous-marine, et même trekking aquatique pour les plus téméraires s'offrent à vous. Enfin, si vous préférez vous éloigner du stress du quotidien et vivre une expérience sensorielle, pourquoi pas essayer une cure de thérapie par les arbres ? La province de Gérone possède d’immenses forêts de hêtres et de pins. De quoi s'offrir des bains de forêts, des sorties santé pour réveiller tous les sens, chasser l'anxiété et recharger naturellement ses batteries.

