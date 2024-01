La Grande Odyssée VVF 2024 : Bernex, une station authentique pour la troisième étape

La Grande Odyssée VVF poursuit sa course dans le pays d’Évian vallée d’Abondance. La troisième étape fait une halte dans la station de Bernex. Une station qui met en avant la tradition en tant qu’art de vivre.

Ce qui marque les visiteurs à leur arrivée à Bernex, c’est l’authenticité qui s’en dégage. On ne peut pas faire plus traditionnel que ce village haut-savoyard avec ses dizaines de chats emblématiques, très prisés par ceux qui veulent vivre la montagne en groupe. Bernex est un lieu pour vivre et partager des temps forts. Et ce n’est pas innocent si le village héberge la seule et unique distillerie de toute la Haute-Savoie.

Pour la pratique du ski, la station, située entre 1000 et 2000 mètres d’altitude, offre 22 pistes pour tous les niveaux et se révèle être un beau terrain de jeu grandeur nature avec, par endroit, de belles vues sur le lac Léman.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée VVF à Bernex

Départs : 16 h – 16 h 50

Lieu de départ : Front de neige

Arrivées : 17 h 15 – 17 h 30

Lieu d’arrivée : Front de neige

Le village d’animations est installé de 13 h à 18 h.

Comment accéder à Bernex ?

En voiture, de Bourg-en -Bresse à Bernex, comptez 2 h 15 de trajet. Un parking proche de l’aire de départ sera ouvert.

En train, la gare la plus proche est Evian-les-Bains, puis prendre le bus 11 et descendre à Bernex Eglise.