La Grande Odyssée VVF 2024 : Megève accueille le prologue et la première étape

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Megève accueille le prologue et la première étape de La Grande Odyssée 2024. Station de ski réputée au niveau mondial, elle profite d’un domaine skiable important Découvrez ce qui y attend les visiteurs pendant La Grande Odyssée VVF les 13 et 14 janvier.

Megève est certainement l’une des plus emblématiques stations de ski des Alpes et de France, celle qui fait rêver depuis des générations les skieurs du monde entier. Plusieurs raisons à cela : Megève, située idéalement entre forêts enneigées, plateaux ensoleillés et alpages immaculés, s’est dotée au fil des années de nombreux aménagements et infrastructures sportives, mais aussi d’équipements ludiques pour séduire le plus large public possible. Si elle possède un domaine skiable gigantesque, elle vaut aussi le détour pour son village piéton avec son clocher dominant la place du village et ses ruelles animées, son architecture assurée.

Le programme et les animations du prologue de La Grande Odyssée VVF à Megève

Présentation des attelages : 14 h – 15 h, Place de l’Église de Megève

Départs Prologue : 18 h, Megève, Côte 2000

Arrivées : 18 h 45 – 19 h 20, Megève, Côte 2000

Lieu de passage : 18 h 15 – 19 h 10 : Chalet de la Livraz

De nombreuses animations et jeux vous attendent au village de La Grande Odyssée VVF, Pré de Saint-Amour de 10 h à 17 h, comme l’animation Grand Nord et les stands animés par VVF. Vous pourrez trouver des souvenirs de La Grande Odyssée VVF tels que des goodies et le livre "20 ans d’aventures à travers les Alpes" à la boutique officielle !

Le programme et les animations de la première étape de La Grande Odyssée VVF à Megève

Départs : 11 h – 12 h

Lieu de départ : Megève, Côte 2000

Arrivées : 13 h – 14 h 30

Lieu d’arrivée : Megève, Côte 2000

Lieux de passage :

11 h 10 – 13 h 10 : D309 (Le Lait)

11 h 50 – 14 h : Chalet de la Livraz

12 h – 14 h 30 : Cote 2000

Le village d’animations de La Grande Odyssée VVF est installé de 10h à 15h à Côte 2000. L’occasion de découvrir de nombreuses activités : biathlon, casques de réalité virtuelle Wild Immersion, mobilités douces…

En marge des animations et de l’étape, n’hésitez pas à pousser les portes du palais de Megève. Avec ses 30 000 m² d’équipements sportifs et culturels, cela fait de lui le plus grand complexe sportif des Alpes avec balnéo, piscine et beaucoup d’autres activités.

Comment accéder à Megève ?

En voiture : de Lyon à Megève, comptez 2 h 40 de trajet en empruntant l’A43. Attention, le stationnement n’est pas possible à Côte 2000, il est conseillé d’utiliser le service Meg Bus au départ du Palais des sports pour accéder au site.

En train, la gare la plus proche est Sallanches – Combloux – Megève.