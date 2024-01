La Grande Odyssée VVF 2024 : une étape à La Chapelle d’Abondance

La Grande Odyssée VVF fait une halte entre Léman et Mont-Blanc pour sa deuxième étape. Les mushers disputeront cette deuxième manche lundi à La Chapelle d’Abondance. Une station autant connue pour son domaine inclus aux Portes du Soleil que son activité pastorale.

Elle est connue comme la station du bon accueil et de la gastronomie. La Chapelle d’Abondance devrait prouver une nouvelle fois cette formule en accueillant la deuxième étape de La Grande Odyssée VVF. Pour les amateurs de ski, cette station, c’est 24 pistes et surtout la porte d’entrée du domaine des Portes du Soleil, le plus grand domaine transfrontalier du monde ! Parfaite pour les débutants et les niveaux intermédiaires, la station de La Chapelle d’Abondance et ses trois secteurs ne sont qu’une étape vers d’infinis plaisirs de glisse. Les activités ne manquent pas tout au long de la saison hivernale, tout comme en été.

Et côté gastronomie, outre les restaurants de la ville référencés dans les guides, c’est aussi dans la région que les vaches de la race Abondance produisent le lait qui sert à fabriquer le fromage AOP Abondance.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée VVF à La Chapelle d’Abondance

Départs : 16 h 30 – 17 h 30, Crêt Béni

Arrivées : 17 h 40 – 18 h 40, Crêt Béni

C’est aussi à La Chapelle d’Abondance que se déroule l’Odyssée des Enfants.

Vingt jeunes mushers, du collège du Pays de Gavot de la Vallée d’Abondance ont été sélectionnés et entraînés par un musher professionnel. Ils prennent le départ avec des attelages de 3 ou 4 chiens sur 5 km, sur la piste qui sera empruntée quelques heures plus tard par les concurrents de La Grande Odyssée VVF.

Départs : 14 h – 15 h

Le village d’animations est installé de 13 h à 19 h.

Comment accéder à La Chapelle d’Abondance ?

En voiture, de Saint-Etienne, comptez 3 h de route. Un parking est proche du départ et vous permettra d’accéder facilement à l’étape.

En train, la gare la plus proche est Thonon-les-Bains. Pour rejoindre Chapelle d’Abondance, prendre le Bus 121 vers Châtel Église et s’arrêter à l’Office de Tourisme – Chapelle d’Abondance.