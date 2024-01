La Grande Odyssée VVF 2024 : une quatrième étape entre La Toussuire et Le Corbier

La quatrième étape de La Grande Odyssée VVF offre deux choix de stations aux spectateurs. Le départ est donné à la Toussuire, station des familles et du soleil. Rendez-vous au Corbier, la station 100 % skis au pied et piétonne pour l’arrivée des attelages.

La Toussuire est réputée comme étant une station accessible et à taille humaine. Grâce à son altitude entre 1800 et 2400 m, l’enneigement est garanti tout l’hiver. De quoi profiter un maximum du ski pendant la saison dans cette station du domaine des Sybelles. Profitant d’un bel ensoleillement, même en hiver, les skieurs pourront également profiter d’un panorama d’exception sur les massifs environnants, dont les majestueuses aiguilles d’Arves.

La station du Corbier, elle aussi au cœur du domaine des Sybelles a la particularité d’être entièrement piétonne, gage de sécurité et de sérénité. Cela fait d’elle, la station familiale par excellence, elle a d’ailleurs reçu le label Famille Plus. Comme La Toussuire, vous pourrez lors de vos séances de ski admirer les aiguilles d’Arves, mais aussi les massifs mythiques des Alpes : Ecrins, Vanoise, Belledonne, Lauzière.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée VVF entre à La Toussuire et Le Corbier

Départs : 17 h 15 – 18 h

Lieu de départ : La Toussuire - Rue Principale

Arrivées : 19 h – 20 h 10

Lieu d’arrivée : Le Corbier - Front de neige

Le village d’animations est installé de 13 h à 18 h à Toussuire et de 11 h à 19 h au Corbier.

Comment accéder à La Toussuire et au Corbier ?

En voiture, de Dijon à la Toussuire, comptez 4 h de route. Un parking proche de l’aire de départ sera disponible. Ainsi que proche de la zone d’arrivée au Corbier : parking.

En train, la gare la plus proche est Saint-Jean de Maurienne, puis prendre un bus de Région et descendre à la Toussuire Col pour rejoindre le départ, et à Le Corbier Le Saut pour rejoindre la zone d’arrivées.