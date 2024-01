La Grande Odyssée VVF : 23 kilomètres de course dans le domaine de Valmorel

La Grande Odyssée VVF visite le domaine de Valmorel ce lundi pour sa huitième étape. Le départ s’effectue de Valmorel pour rallier la petite sœur Doucy.

Le domaine de Valmorel est un territoire varié composé des villages et stations Valmorel, La Léchère-les-Bains, Celliers, Nâves et Doucy. Valmorel, surnommée "La Belle", est la plus authentique des stations de ski de la Tarentaise. Station de charme, elle se distingue avec ses chalets aux toits en lauzes, ses façades en pierre et bois et animées de fresques en trompe-l’œil, le tout dans un magnifique paysage de forêts. Le domaine est accessible aux skieurs de tous niveaux et propose des activités très diverses. Notez que Valmorel dispose de la plus grande double tyrolienne de France.

La petite sœur de Valmorel, Doucy, qui accueille l’arrivée de la 8ᵉ étape de La Grande Odyssée VVF, offre une parenthèse de tranquillité comparée aux grandes stations et se révèle idéale pour apprendre le ski à son rythme.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée dans le domaine de Valmorel

Départs : 17 h – 17 h 40

Lieu de départ : Valmorel – Piste de luge

Arrivées : 18 h 40 – 19 h

Lieu d’arrivée : Doucy front de neige

Lieu de passage :

17 h 50 – 18 h 30 – Doucy Station

Le village d’animations est installé de 14 h à 18 h à Valmorel

L’animation Grand Nord se tient à Doucy de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Comment accéder à Valmorel et Doucy ?

En voiture, rejoindre Albertville par l’A43 depuis Chambéry ou la N212 depuis Annecy, puis suivre la RN90 vers Moûtiers et sortir à la sortie 37. Un parking vous attend sur place.

En train, la gare la plus proche est Albertville, puis prendre un TER vers Moutiers-Salins-Brides Les Bains, puis prendre un bus de Région et descendre à Valmorel Les Avanchers pour rejoindre l’aire de départ, ou descendre à Doucy Station Eaux Rousses pour rejoindre l’aire d’arrivées.