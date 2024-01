La Grande Odyssée VVF : Aussois reçoit la 6e étape

La Grande Odyssée VVF fait escale dans la station d’Aussois pour sa 6e étape. L’occasion de découvrir les célèbres forteresses de la Barrière de l’Esseillon. Une station qui propose de nombreuses activités de glisse.

Un cadre magnifique, une nature généreuse, un village authentique… Bienvenue à Aussois, station d’accueil de la sixième étape de la Grande Odyssée VVF. Avec son domaine skiable de 55 km entre 1 500 et 2 750 mètres d’altitude, les visiteurs ne manqueront pas de trouver l’activité qui leur convient : luge, parapente, chiens de traîneau, boarder cross, snowtubing, snakegliss, sentiers raquettes, ski de randonnée, alpinisme… Et pour se remettre de ses émotions, un tour à l’espace aqualudique fera le plus grand bien. Aussois possède d’autres atouts comme une visite des fortifications de la Barrière de l’Esseillon.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée VVF à Aussois

Départs : 15 h

Lieu de départ : Aussois – Front de neige. Au départ des pistes de ski alpin.

Arrivées : 16 h 30

Lieu d’arrivée : Aussois – Front de neige.

Le village d’animations est installé de 10 h à 17 h

Comment accéder à la station à Aussois ?

En voiture, en passant par l’autoroute A43 en direction de Turin, sortie N°30 puis route départementale D1006. Vous aurez également accès à un parking sur place.

En train, la gare la plus proche est Saint-Michel de Valloire, puis prendre le bus S52 et descendre à Aussois.