La Grande Odyssée VVF : Bessans accueille le départ de la 7e étape

La Grande Odyssée VVF entre dans le dur ce week-end avec une 7ᵉ étape en deux jours. Bessans est le point de départ de cette épopée de 84 km au total. Elle se prolongera dimanche jusqu’à Val Cenis.

Bessans est considérée comme la capitale nordique des Alpes. Ici, on est un peu comme dans le Grand Nord. Ce n’est pas un hasard, si la station perchée sur un haut plateau à 1750 mètres d’altitude est labellisée Nordic France. Elle compte pas moins de 133 km de pistes damées et héberge un stade de biathlon international. Les amateurs de glisse l’apprécient pour son côté technique et bien aménagé. Si le dépaysement est garanti, Bessans recèle quelques récits et petits secrets à découvrir. Sur place, faites-vous raconter la légende du diable, un diable que l’on croise au détour des fontaines, dans les commerces, et même sur les écoles et les maisons.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée VVF à Bessans

Départs : 15 h 30 – 16 h (en mass start)

Lieu de départ : Site nordique de Bessans

Arrivées : 18 h 10 – 21 h 30

Lieu d’arrivée : Val Cenis Base polaire (non accessible au public le samedi soir)

Lieux de passage :

16 h 25 – 18 h 10 : Bonneval sur Arc

17 h 10 – 18 h 40 : La Bessannaise (Bessans)

17 h 30 – 20 h 10 : Les Essarts (Val Cenis)

L’Odyssée des Espoirs se tient également à Bessans samedi.

Départ : 13 h – 14h

Le village d’animations est installé de 10 h à 17 h sur le site nordique de Bessans.

Comment accéder à Bessans ?

En voiture, en passant par l’autoroute A43 en direction de Turin, sortie N°30, puis route départementale D1006 et D902 pendant 35 km. Un parking vous attend sur place.

En train, la gare la plus proche est Saint-Michel de Valloire, puis prendre le bus S53 et descendre à Bessans.