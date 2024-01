La Grande Odyssée VVF : la 7e étape se poursuit sur le domaine de Val Cenis

Les attelages de La Grande Odyssée VVF terminent dimanche la 7ᵉ étape démarrée à Bessans la veille. Une épreuve en deux temps entre le Col du Mont Cenis et Val Cenis.

Comme beaucoup de stations des Alpes, Val Cenis affiche authenticité, mais aussi modernité. Particularité, elle possède le domaine le plus vaste de Haute Maurienne avec pas moins de 125 km de pistes sur 1500 m de dénivelé. Débutants et experts y trouveront de quoi bien occuper les journées : skier avec vue sur l’Italie toute proche, faire des randonnées en raquette dans le Parc national de la Vanoise, tester la nouveauté de cette saison, le snowkite… Et en ce qui concerne les activités hors sports de glisse, on peut même se plonger dans l’ère préhistorique en visitant le musée archéologique.

La station de montagne aux deux domaines nordiques (le Val d’Ambin à Val Cenis Bramans et du Monolithe à Val Cenis Sardières) et aux cinq villages savoyards est parée pour accueillir cette 7ᵉ étape de la Grande Odyssée VVF.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée VVF à Val Cenis

Le télésiège pour monter au Col du Mont Cenis ouvre à 8 h 30

Départs : 10 h – 11 h Col du Mont Cenis

Arrivées : 12 h 30 – 14 h Col du Mont Cenis

Bivouac ouvert au public de 14 h à 17 h

Arrivées : 17 h 15 – 17 h 45

Lieu d’arrivée : Val Cenis Lanslevillard

Le village d’animations est installé de 14 h à 18 h à Val Cenis Lanslevillard.

Comment accéder à Val Cenis ?

En voiture, en passant par l’autoroute A43 en direction de Turin, sortie N°30, puis route départementale D1006. Un parking vous attend sur place.

En train, la gare la plus proche est Saint-Michel de Valloire, puis prendre le bus S53 et descendre à Val Cenis.