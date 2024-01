La Grande Odyssée VVF : le domaine des 7 Laux, théâtre de la 9e étape

La Grande Odyssée VVF entame sa première étape dans le département de l’Isère. Rendez-vous à Prapoutel, l’un des versants de la station des 7 Laux pour le départ et l’arrivée de cette 9e étape.

Les 7 Laux, c’est un domaine skiable et trois versants qui accueillent les amateurs de glisse. C’est un lieu emblématique du massif de Belledonne qui offre le plus grand domaine skiable de la chaîne.

Surplombant le bassin grenoblois, la ville est à seulement 35 km, et la vallée du Grésivaudan, les 7 Laux offre aux amateurs de glisse, de nature et de montagne un univers fantastique et des paysages de toute splendeur. La station propose une grande diversité de glisses et notamment un accès sécurisé aux Vallons du Pra, une zone sauvage exceptionnelle devenue un espace balisé et sécurisé, tout en préservant le caractère de ce territoire d’altitude.

Trois versants complémentaires proposent l’accès à l’ensemble du domaine : Pipay, Le Pleynet et Prapoutel. C’est dans ce dernier que sont assurés le départ et l’arrivée de la 9e étape de La Grande Odyssée VVF.

VVF.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée dans le domaine des 7 Laux

Départs : 16 h – 17 h

Lieu de départ : Prapoutel – Front de neige

Arrivées : 18 h 10 – 20 h

Lieu d’arrivée : Prapoutel – Front de neige

Lieu de passage :

17 h 40 – 19 h - Front de neige

17 h 30 – 20 h Site nordique

Le village d’animations est installé de 13 h à 19 h 30 à Prapoutel

Comment accéder à Prapoutel - Les 7 Laux ?

En voiture, de Chalon-sur-Saône, comptez 3 h 20 de route. Un parking est disponible proche de la zone de départ.

En train, la gare la plus proche est Grenoble, puis prendre le bus SKI407 vers Prapoutel Parking Navette et descendre au terminus.