La Grande Odyssée VVF : une étape à Col de Porte avant le finish

La Grande Odyssée VVF reste près de Grenoble avec une étape à Col de Porte. Une station familiale réputée pour son authenticité et son calme. Elle est aussi idéale pour apprendre le ski à tout âge.

Sur la commune de Sarcenas, la station de Col de Porte a la réputation d’être la station idéale pour l’apprentissage des sports d’hiver. À seulement 30 minutes de Grenoble, en plein Parc naturel régionale de Chartreuse, les habitués apprécient le calme et l’authenticité des lieux. Il faut dire que Col de Porte incite à la contemplation avec les trois sommets qui l’entourent : Chamechaude, Charmant Som et La Pinéa. Col de Porte, qui bénéficie d’un bon enneigement, permet la pratique de ski alpin, ski nordique, ski de randonnée et raquettes loin de la cohue des grandes stations alpines.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée VVF à la station Col de Porte

Départs : 14 h – 15 h

Lieu de départ : Col de Porte – Départ nordique

Arrivées : 15 h 20 – 16 h

Lieu d’arrivée : Col de Porte – Départ nordique

Lieu de passage :

14 h 30 – 15 h 40 : Entrée route Charmant Som

14 h 20 – 15 h 50 : Stade de biathlon

Le village d’animations est installé de 12 h à 16 h 30.

Comment accéder à Col de Porte ?

Les voitures ne sont pas autorisées proche de la zone de départ, il vous faudra prendre le bus navette mis en place pour rejoindre l’aire de départ :

– 2 bus TAG 62 : du musée de Grenoble au Col de Porte

– Navettes (rotation toutes les 15 minutes) : De Sappey au Col de Porte, 12 h – 18 h 40

– Navettes (rotation toutes les 45 minutes) : De St Hugues au Col de Porte, 12 h – 17 h 30

En train, de Grenoble, prendre le bus B vers Gières, Plaine des Sports, descendre à Notre-Dame Musée et prendre le bus 62 vers Sarcenas, Pont du Croz et prendre un bus navette vers Col de Porte.