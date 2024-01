La Grande Odyssée VVF : Villard-de-Lans pour terminer la course en beauté

La Grande Odyssée VVF s’achève dans le Vercors à Villard-de-Lans. La station, associée Corrençon-en-Vercors, possède l’un des plus vastes domaines alpins d’Europe. Fréquentée toute l’année, elle est restée une station à taille humaine.

Villard-de-Lans s’est imposée comme la station incontournable du Parc naturel du Vercors. Son ambiance chaleureuse et familiale en a séduit plus d’un depuis de nombreuses années. Il faut dire qu’elle est d’abord reconnue station climatique pour ses "cures d’air et de lait". Les visiteurs apprécient aussi son ambiance animée et conviviale avec de nombreuses manifestations toute l’année. Et même si elle est une station très fréquentée, elle a su rester authentique.

Côté glisse, associée à sa voisine Corrençon-en-Vercors, elle offre un domaine skiable de 250 km, l’un des plus étendus d’Europe, permettant à tous de pratiquer selon son niveau.

Programme et animations de l’étape de La Grande Odyssée à Villard-de-Lans

Départs : 8 h 30 – 9 h 20

Lieu de départ : Villard-de-Lans – Cote 2000

Arrivées : 10 h 20 – 10 h 45

Lieu d’arrivée : Villard-de-Lans – Cote 2000

Le village d’animations est installé de 8 h à 14 h 30

Cérémonie de clôture de la Grande Odyssée VVF : 17 h 30 – 18h 30

Place de la Libération, centre de Villard-de-Lans

Comment accéder à Villard-de-Lans ?

Par la route :

40 min de Grenoble : D531 : depuis Sassenage, en passant par Engins, en direction de Villard de Lans. D106 : depuis Seyssins, en passant par Saint-Nizier du Moucherotte, en direction de Villard de Lans

1 h 30 de Lyon : A48 et D531 : prenez l’autoroute A48 depuis Lyon en direction de Grenoble. Après le péage de Voreppe, prenez la sortie 14 vers Villard de Lans/Autrans/Saint Egrève/Le Fontanil. Empruntez ensuite la D531 en suivant la direction de Villard de Lans.

1 h 15 de Valence : A7 – A49 – RD 531: sur l’A7 en direction de Valence, prenez la sortie Valence Sud. Suivez la direction : Grenoble A 49. À St-Nazaire en Royans, prenez la RD 531, direction Villard de Lans.

Il n’y a que très peu de places proches de l’aire de départ. Privilégiez le déplacement en navette pour rejoindre le site de Bois Barbu.

En train, la gare la plus proche est Grenoble, puis prendre le tranway A vers Fontaine, la Poya et descendre au terminus. Prendre ensuite le bus T64 vers Gare routière Villard-de-Lans et descendre au terminus, vous y trouverez une navette (toutes les heures de 10 h à 16 h) pour rejoindre le site de Bois Barbu, l’aire de départ.