La visite du cockpit d'un avion de ligne est-elle autorisée ?

Les règles en matière de sûreté aérienne se sont durcies à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Si vous connaissez du personnel, vous pourriez être facilement autorisé à visiter le cockpit. Sinon, aucune compagnie aérienne ne répondra favorablement à votre demande.

Si jusque dans les années 1990, il était possible de visiter le cockpit d’un avion de ligne, c’est aujourd’hui un peu différent. possible. À l’époque, le personnel navigant, avec l’accord du capitaine, pouvait autoriser certains passagers à profiter du vol depuis le cockpit. C’était une façon notamment pour les enfants de découvrir les joies du décollage et de l’atterrissage. Seulement, cette pratique a totalement disparu à la suite des attentats du 11 septembre 2001, après un durcissement des règles en matière de sûreté aérienne.

Pour autant, ce passe-droit peut vous être attribué si vous en faites la demande en amont. Mais à quelles conditions ?

Rédiger une lettre ?

Si vous avez la chance de connaître le personnel de bord, ou des personnes travaillant dans une compagnie aérienne, vous pourriez prétendre au "cockpiston". Seulement, si vous ne connaissez personne, il faudra oser le demander, discrètement…

La technique la plus recommandée reste celle de rédiger une lettre au commandant, car elle permet aux pilotes de vous connaître un peu, sans vous avoir vu, et leur permet de prendre le temps de réfléchir. Dans cette lettre, présentez-vous et indiquez votre volonté et intérêt pour visiter le cockpit en vol. Et si vous êtes passionné d’aéronautique, mentionnez-le ! Les pilotes apprécient rencontrer des gens qui partagent leur passion. Vous donnerez votre demande écrite au chef de cabine lors de l’embarquement. Il comprendra probablement et viendra vous chercher à votre siège avant ou pendant le décollage pour vous amener au cockpit si le commandant a accepté votre requête.

Demander oralement avant ou pendant le vol

Au culot, certains tentent simplement de demander oralement au chef de cabine ou directement au commandant s’il accueille les passagers, avec un simple sourire et une attitude correcte. Cette méthode n’est pour autant pas forcément la meilleure, car la demande semble inappropriée aux yeux des personnels navigants. Ces derniers pourraient alors avoir des doutes sur vos intentions, et pourraient facilement répondre défavorablement à votre demande. Toutefois, ils remarquent votre audace et votre intérêt. C’est quitte ou double…

Exit les compagnies américaines

En revanche, pour les compagnies aériennes américaines, aucune demande n’aboutira. La raison évidente est le respect de la sécurité à bord de l'avion à la suite des attentats du World Trade Center en 2001. À savoir que si un pilote a cette mauvaise idée en cours de vol, il n'aura tout simplement pas le droit de faire rentrer l'avion dans l'espace aérien des États-Unis.