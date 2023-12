Le saviez-vous ? La France est le pays qui compte le plus de fuseaux horaires au monde

Les fuseaux horaires ont vu le jour en 1884. Ils sont définis en fonction du Méridien de Greenwich. La France doit sa première place à ses nombreuses îles situées un peu partout sur Terre.

Cela peut paraître étonnant si l’on compare la superficie de la France à celle de la Russie, mais l’Hexagone est bel et bien le pays qui compte le plus de fuseaux horaires au monde. Sur les 24 fuseaux horaires qui existent sur Terre, la Russie en comptabilise onze, tout comme les États-Unis. La France, elle, en compte treize. Mais comment l’expliquer ?

Le repère de Greenwich

L’acronyme de Universal Time Coordinated (temps universel coordonné), « UTC » a été désigné en remplacement de GMT pour « Greenwich Mean Time ». C’est comme cela que l’on parle d’un fuseau horaire. Mais il faut remonter jusqu’en 1884 pour en voir la genèse, et plus exactement lors de la conférence de Washington, où se sont retrouvés 25 pays, dont la France.

Durant cette réunion, un repère sur Terre a été défini pour placer l’endroit où sera située « l’heure zéro ». Le Méridien de Greenwich, le point avec 0 degré de longitude, a ainsi été désigné pour définir les heures de décollage. Pour simplifier le tout, à partir de ce repère, les fuseaux horaires sont comptés tous les 15 degrés de longitude, de sorte que la Terre soit divisée en 24 fuseaux différents.

En conséquence, selon sa taille, un pays peut avoir plusieurs frontières et plusieurs fuseaux horaires. C’est le cas notamment de la Russie ou encore des États-Unis qui en comptabilisent onze chacun. L’Hexagone doit, en revanche, ses treize fuseaux différents à toutes ses îles. De la Polynésie, aux DOM-TOM en passant par la Nouvelle-Calédonie.

Quels sont les treize fuseaux différents en France ?

En France, la métropole et la Corse fonctionnent sur le fuseau « UTC+01:00 ». La Polynésie Française, elle, en compte trois différents : les îles de la Société, les îles Tuamotu et les îles Australes fonctionnent sur l'UTC-10:00 ; les îles Marquises dépendent de l'UTC-09:30 ; les îles Gambier dépendent de l'UTC-09:00. L'île Clipperton située à l'ouest du Mexique, dépend de l'UTC−08:00. Quant à la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : elles fonctionnent sur l'UTC−04:00.

La Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon dépendent de l'UTC−03:00. Mayotte, elle, dépend de l'UTC+03:00. La Réunion, les îles Éparses de l'océan Indien et l'archipel Crozet sont, eux, calés sur l'UTC+04:00. Les îles Saint-Paul et Nouvelle Amsterdam et les îles Kerguelen dépendent quant à elles de l'UTC+05:00. La terre Adélie, de l'UTC+10:00 et la Nouvelle-Calédonie, de l'UTC+11:00. Enfin, les îles Wallis et Futuna dépendent de l'UTC+12:00.