Le top 5 des stations de ski familiales les moins chères de France

La France présente un très vaste domaine skiable avec une étendue de 300 000 hectares selon le Service des données et études statistiques (SDES). Certaines stations ont à cœur d’offrir toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir les enfants. Pour pouvoir profiter des joies de la montagne en famille sans grever son budget, mieux vaut opter pour l’une des stations les moins chères.

Pour descendre les pistes, il faut y mettre le prix. D’après l’Étude de l’Observatoire de l’hiver 2022/2023 de Campsider, relayée par le site 20 minutes, une semaine au ski coûte 495 € par adulte sans compter les transports, la nourriture et le matériel. Afin de pouvoir partir en famille sans dépenser une fortune, il est préférable d’opter pour une station au tarif avantageux.

Gérardmer (Vosges), une station conviviale à prix abordable

Au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges, la station de Gérardmer séduit les familles par son ambiance chaleureuse et son prix abordable. Pour 33 euros la journée adulte, il est possible de profiter des 21 pistes réparties sur les 40 km de domaine skiable.

Labellisée Famille Plus depuis 2013, cette station à taille humaine propose également un circuit de balades en raquettes, un espace dédié aux enfants, une piste de luge et des promenades en véhicules électriques tout-terrains.

La station des Orres, attractive pour les familles

Culminant à 2720 mètres dans les Hautes-Alpes, la station de ski des Orres fait partie des moins chères de France avec un forfait à 37 € la journée. Labellisée Famille Plus, elle dispose d’aménagements pour tous les niveaux de ski dont deux espaces luges pour les enfants, libres et gratuits.

Les débutants peuvent faire leurs premiers pas en bas du domaine ou au sommet grâce au télésiège des Crêtes qui dessert deux pistes bleues. Au total, Les Orres comptabilise 36 pistes (soit 100 km). La station détient également des circuits pour se promener en raquettes ou en chiens de traîneau. Les parents peuvent confier leur progéniture au Club Enfant pendant qu’ils s’adonnent à des sensations fortes (tyrolienne, luge sur rail, airboard…).

Les Rousses (Jura), une station familiale à petit prix

Située près de la Suisse, cette station jurassienne détient le label Flocon Vert depuis 2013. Il récompense ses efforts et investissements en matière d’écologie. En plus, Les Rousses représente le paradis pour les fans de ski nordique avec ses 173 km de pistes. Quant aux 50 pistes et 28 remontées dont 5 télésièges, elles font le bonheur des petits et grands.

107 km de pistes et itinéraires permettent de s’adonner à d’autres loisirs comme la randonnée, les raquettes, le VTT sur neige, la luge, le chien de traîneau… La station propose un large panel d’hébergements accessibles à toutes les bourses ainsi qu’un forfait journalier de 33 €.

Les Angles (Pyrénées), une station familiale au bon rapport qualité/prix

Pour passer des vacances d’hiver à la montagne sans se ruiner, rien de tel que la station Les Angles dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette destination qui cultive un esprit authentique et détient le label Famille Plus propose des forfaits débutants à partir de 27 euros.

Petits et grands peuvent dévaler les 45 pistes réparties sur le domaine skiable de 55 km, entre 1600 et 2400 mètres d’altitude. Novice ou expérimenté, vous trouverez forcément une piste où skier entre les 9 bleues, les 14 rouges et les 8 noires.

Direction Super Besse en Auvergne pour des vacances pas chères

Située sur le versant sud du Massif du Sancy, la station Super Besse reste incontournable pour les familles au budget serré. Moyennant un forfait adulte de 39,90 € par jour, il est possible de profiter des 27 pistes tous niveaux réparties sur les 40 km du domaine skiable. En prime, le forfait offre un accès gratuit à la station du Mont Dore.

À Super Besse, on peut aussi profiter d’un freepark, d’une piste ludique et du ski nocturne jusqu’à 20 heures grâce à 12 pistes éclairées.