Les Airbnb les plus insolites où passer l'hiver en France et à l'étranger

La France est le deuxième marché d’Airbnb après les États-Unis. Dans l’Hexagone, on recense 3026 hébergements insolites. Cabane enchantée, villa futuriste, tipi, bulle… Voici notre sélection de logements insolites.

Avec les nombreuses couches de vêtements à porter, le froid, le verglas et le manque de soleil, la période hivernale est parfois difficile à supporter. Pour considérer l’hiver sous un nouvel angle, de nombreux Français décident de s’évader au sein de logements hors du commun : les hébergements insolites. D’après l’agence Hôtes-Insolites, qui a mandaté le cabinet Protourisme en 2022, on en recenserait 3 026 en France. Sur le site Airbnb, ils représentent une grande part de marché. Les nuits réservées dans des propriétés uniques ont augmenté de près de 50 % au niveau mondial et de 63 % en France en 2021, explique le site de locations touristiques via un communiqué. Si l’évasion vous appelle, voici six idées d’hébergements insolites à réserver sur Airbnb.

Évasion dans la cabane Drommen, à Guyonvelle

Enfant, vous avez toujours rêvé de vivre de superbes aventures dans une cabane ? Ce logement est l’occasion de rattraper le temps perdu ! Située à Guyonvelle, dans le département de la Haute-Marne, cette cabane perchée de quatre niveaux permet d’accueillir deux visiteurs. Si l’idée de vous endormir avec les bruits de la forêt et de vous réveiller avec le chant des oiseaux vous emballe, ce logement est l’occasion de vivre une expérience hors du commun, au plus proche de la nature.

Villa contemporaine et futuriste, à Nice

Si vous avez une préférence pour les hébergements modernes, aux allures contemporaines, voire futuristes, la villa Eden, située à Nice, devrait retenir votre attention ! Réservée aux adultes sans enfant, elle peut accueillir jusqu’à six visiteurs. Disposant d’une architecture contemporaine ainsi que d’une piscine de 40 m³, cette villa avec vue dégagée sur les collines saura satisfaire les amateurs d’un design moderne et épuré, à la recherche d’un confort absolu.

Aventure nocturne dans un tipi apache, à Vivy

La France regorge de joyaux et de logements insolites ! À Vivy, en région Pays de la Loire, se trouve un authentique tipi apache. Élu coup de cœur voyageurs sur Airbnb, il peut accueillir quatre personnes en quête de moments uniques au plus proche de la nature. L’hébergement est entouré de lacs, l’occasion de méditer devant ces sublimes paysages, faire du yoga, du vélo, ou encore un pique-nique. Il s’agit d’une tiny house très cosy, il ne faut donc pas être claustrophobe !

Connexion avec la Voie lactée dans une tente à bulles à Marcenais, près de Bordeaux

Pour vivre l’expérience d’une nuit à la belle étoile avec le confort dont vous avez besoin, direction Marcenais, à trente minutes de Bordeaux pour dormir dans une tente à bulles ! Amateur de rétrofuturisme et de Space Age ou tout simplement désireux de vous connecter avec la Voie lactée, ce complexe de bulles haut de gamme est l'hébergement insolite par excellence. Ce logement vous offre l’opportunité de vivre une expérience spatiale, connectée aux étoiles et à l'univers, dans une quasi totale bichromie de blanc et de rouge. De faux tubes d'aération en aluminium souple jonchent les bords de chaque bulle comme pour nous rappeler que sans cet air propulsé, la vie dans l'espace serait impossible… L’hébergement insolite comprend un jacuzzi privatif ainsi qu’un sauna et une piscine accessibles aux autres visiteurs.

Une maison flottante au Canada

Vous hésitiez entre passer la nuit sur un bateau ou dans un logement sur la terre ferme ? Plus besoin de choisir avec cette maison flottante située sur la rivière Gatineau au Canada ! Conçue pour deux visiteurs, cette tiny house artisanale et rustique, vous permet de vivre un moment chaleureux, sans tout le confort dont on dispose aujourd’hui. Sans eau chaude, ni douche, ni électricité, vous voilà confrontés à la vie nomade. Il y a un poêle à bois hermétique, des équipements de cuisine et des toilettes sèches à compostage à bord.

Nuit dans une Birdbox contemporain unique en Norvège

Prenez votre envol dans une birdbox au look contemporain située à 15 minutes de Førde, en Norvège. Ce logement insolite au plus proche de la nature vous permet de profiter d’une vue dégagée sur l'épique chaîne de montagnes de Blegja et du Førdefjord. Fermez les yeux et prenez le temps d’écouter les oiseaux qui chantent, les rivières qui coulent et le bruit du vent dans les arbres. Cette escapade est aussi l’occasion de découvrir la campagne, de faire de la randonnée jusqu'au fjord et de prendre du temps loin de l’agitation du quotidien.